Cảnh báo nguy cơ cháy lan từ việc tự ý đốt rác trong khu dân cư

ANTD.VN - Chỉ một tàn lửa nhỏ từ việc đốt rác, đốt cỏ, đốt phế liệu thiếu kiểm soát cũng có thể bén vào vật liệu dễ cháy, lan sang nhà ở và công trình lân cận. Vụ cháy tại phường Đông Ngạc, Hà Nội mới đây là lời cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ từ thói quen tưởng chừng đơn giản này.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xử lý cháy tại bãi rác thuộc ngách 145/72/18 đường Cổ Nhuế, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội

Đốt rác tự phát - nguy cơ cháy lan khó lường

Thời gian qua, tình trạng người dân tự ý đốt rác, đốt cỏ, đốt phế liệu tại các khu đất trống, bãi tập kết rác hoặc ven đường vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng, hanh khô, có gió mạnh, việc sử dụng lửa để xử lý rác tiềm ẩn nguy cơ cháy lan rất lớn.

Điển hình, khoảng 11h44 ngày 4-8-2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại bãi rác thuộc ngách 145/72/18 đường Cổ Nhuế, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau quãng đường khoảng 5,4km, lực lượng chữa cháy nhanh chóng tiếp cận, phối hợp với Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở và người dân triển khai 2 lăng B phun nước, khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc 12h20.

Đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 9m² rác thải, không gây thiệt hại về người; tài sản bị cháy chủ yếu là rác thải không có giá trị. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân được xác định do người dân tự ý đốt rác.

Mặc dù được phát hiện, xử lý kịp thời, song vụ cháy cho thấy nguy cơ đặc biệt đáng lưu ý khi các điểm đốt rác nằm xen kẽ trong khu dân cư, gần nhà ở và công trình dân sinh. Nếu không được phát hiện sớm hoặc gặp gió lớn, ngọn lửa có thể nhanh chóng lan sang nhà ở, kho bãi, xưởng sản xuất và các công trình lân cận.

Không để “tàn lửa nhỏ” thành vụ cháy lớn

Theo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17, các bãi rác thường chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giấy, bìa carton, nilon, nhựa, gỗ vụn, lá cây khô... Khi cháy, tàn lửa có thể bị gió cuốn đi xa, bén vào cỏ khô hoặc vật liệu dễ cháy xung quanh. Đáng chú ý, nhiều trường hợp người dân châm lửa rồi rời khỏi hiện trường khi lửa chưa được dập tắt hoàn toàn, khiến đám cháy phát triển ngoài tầm kiểm soát.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, việc đốt rác còn tạo ra khói và khí độc, nhất là khi đốt nhựa, cao su, nilon; gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khỏe, giảm tầm nhìn giao thông. Đốt rác gần hành lang lưới điện, đường dây cáp viễn thông hoặc công trình xây dựng còn có thể gây cháy đường dây, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật và phát sinh sự cố nguy hiểm.

Từ vụ việc trên, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đốt rác tại khu dân cư, bãi đất trống, gần nhà ở, hành lang an toàn lưới điện hoặc nơi tập trung nhiều vật liệu dễ cháy. Rác thải cần được phân loại, thu gom và xử lý đúng quy định, không sử dụng lửa để tiêu hủy.

Trường hợp phải xử lý một số loại vật liệu bằng biện pháp đốt theo quy định, cần lựa chọn vị trí an toàn, cách xa nhà ở, công trình; phát quang cỏ khô, dọn sạch vật liệu dễ cháy xung quanh; chuẩn bị sẵn nước, cát hoặc bình chữa cháy và phải có người giám sát trong suốt quá trình. Sau khi kết thúc, cần dập tắt hoàn toàn tàn lửa trước khi rời hiện trường.

Khi phát hiện cháy, người dân cần nhanh chóng hô hoán, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý ngay từ ban đầu nếu bảo đảm an toàn, đồng thời gọi 114 hoặc báo chính quyền, Công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời. Mọi hành vi đốt rác gây cháy lan, thiệt hại về tài sản, tính mạng người khác có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Không tự ý đốt rác trong khu dân cư - chung tay phòng ngừa cháy, nổ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của mỗi gia đình, cộng đồng.