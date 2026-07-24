Giảm 11.000 trường, 20.000 cán bộ quản lý theo kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường học

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, vào năm học mới dự kiến cả nước điều chuyển hơn 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người trở lại đứng lớp.

Tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục, hoàn thành trước 30/8

Báo cáo năm học 2025-2026 của Bộ GD&ĐT cho biết, thực hiện chỉ đạo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Theo đó, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1/7/2025, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30/8 tới.

Bộ GD&ĐT cho biết, sau sắp xếp, dự kiến trên 20.000 cán bộ quản lý sẽ được điều chuyển, phân công lại. Trong số này, khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Được biết, đến ngày 31/12/2025, 34/34 tỉnh, thành phố hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, theo đó giảm 457 cơ sở mầm non, 914 cơ sở phổ thông và 709 vị trí lãnh đạo quản lý trên toàn quốc.

Trong đó, tỉnh An Giang hoàn thành sáp nhập 238 đơn vị thành 119 trường mới, giải thể 22 trường và 3 điểm lẻ, qua đó xóa được 60 phòng học tạm, học nhờ so với năm học trước.

Tỉnh Quảng Ninh giảm mạnh tới 49,12% số cơ sở giáo dục công lập (giảm 280/570 cơ sở) và thực hiện dành quỹ đất sạch, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính ưu tiên cho giáo dục.