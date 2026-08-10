Phát huy “4 tại chỗ” trong PCCC từ những tuyên truyền viên Cựu chiến binh

ANTD.VN - Với 170 hội viên Hội Cựu chiến binh xã Mê Linh, Hà Nội tham gia, hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH do Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 21 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an xã tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, đồng thời xây dựng lực lượng tuyên truyền viên tại chỗ, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” ngay từ cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 21 trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hoán, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Mê Linh, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác PCCC đối với đời sống, tài sản của nhân dân. Trong bối cảnh tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp, việc trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH, đồng thời ứng dụng công nghệ trong công tác báo cháy, chữa cháy là yêu cầu cần thiết.

Tại hội nghị, các hội viên Cựu chiến binh được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn; những nguyên nhân thường gặp dẫn đến cháy, nổ tại hộ gia đình, khu dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, hội viên được nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm tra, phát hiện và khắc phục những nguy cơ mất an toàn PCCC ngay từ cơ sở.

Bên cạnh kiến thức pháp luật và lý thuyết, các hội viên được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản trong xử lý tình huống cháy, nổ như cách xử lý khi phát hiện cháy, kỹ năng báo cháy và gọi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy mới phát sinh; kỹ năng thoát nạn, cứu người trong đám cháy.

Thượng uý Hà Đình Hiển - Cán bộ Đội CC&CNCH KV 21 báo cáo viên trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH, đồng thời ứng dụng công nghệ trong công tác báo cháy, chữa cháy là yêu cầu cần thiết

Đặc biệt, hội nghị hướng dẫn cách xử lý trong trường hợp có người bị mắc kẹt, bị ngạt khói hoặc gặp sự cố khẩn cấp. Đây là những kỹ năng thiết thực, giúp người dân chủ động hơn khi sự cố xảy ra, đồng thời có thể sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy ngay từ ban đầu nếu bảo đảm an toàn.

Các hội viên cũng được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; sắp xếp hàng hóa, vật dụng bảo đảm an toàn; không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt; quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện, gas và các thiết bị sinh nhiệt.

Khi xảy ra cháy, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng báo động cho những người xung quanh, gọi số 114, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy trong điều kiện bảo đảm an toàn.

Với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người Cựu chiến binh, mỗi cán bộ, hội viên không chỉ chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho bản thân mà còn được định hướng trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại gia đình và cộng đồng. Qua đó góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, nâng cao khả năng phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ cơ sở.

Thông qua hội nghị, 170 học viên được củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng PCCC, góp phần nâng cao ý thức PCCC trong cộng đồng, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

“Phòng cháy hơn chữa cháy” - mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH; mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị và cơ sở nâng cao ý thức phòng ngừa để bảo vệ tính mạng, tài sản của mình và cộng đồng.