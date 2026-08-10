Trang bị kỹ năng phòng cháy, thoát nạn cho học sinh trước thềm năm học mới

ANTD.VN - Trước thềm năm học mới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Lomonoxop Tây Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Các học viên trải nghiệm thoát nạn trong môi trường khói khí phức tạp

Ngày 10-8-2026, tại Trường Tiểu học và THCS Lomonoxop Tây Hà Nội, Lô D33, Khu đô thị Gleximco, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh khi trở lại trường chuẩn bị đón năm học mới.

Đội CC&CNCH khu vực số 4 tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học sinh

Tại chương trình, báo cáo viên đã thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và phường Dương Nội nói riêng; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở giáo dục.

Cán bộ, giáo viên và học sinh được phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về PCCC và CNCH, các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy cũng như kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 4 hướng dẫn học viên sử dụng bình PCCC

Đáng chú ý, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 đã phân tích những đặc điểm, nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến cháy, nổ trong môi trường học đường, nhất là tại phòng học, phòng thí nghiệm, phòng máy vi tính, thư viện. Bên cạnh đó là những nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng thiết bị điện, điện thoại khi sạc hoặc kết nối nguồn điện.

Việc nhận diện cụ thể các nguy cơ giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC, chủ động phòng ngừa từ những hành vi tưởng như nhỏ nhất trong sinh hoạt, học tập hằng ngày.

Không chỉ được trang bị kiến thức lý thuyết, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường còn trực tiếp tham gia phần trải nghiệm, thực hành các kỹ năng PCCC và CNCH.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 4 hướng dẫn học sinh trải nghiệm

Trong đó, các học viên được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc; kỹ năng di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu; đồng thời trực tiếp tìm hiểu, sử dụng các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy, máy cưa cầm tay và trang phục chữa cháy chuyên dụng.

Thông qua chương trình, cán bộ, giáo viên và học sinh có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và CNCH hiện đại đang được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng. Qua đó, mỗi người được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân và chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 4 tuyên truyền kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Việc tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành ngay trước thềm năm học mới không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, giáo viên, học sinh mà còn từng bước xây dựng môi trường học tập an toàn, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn PCCC tại nhà trường.