Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 20, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ an toàn cháy, nổ cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn xã Phúc Thịnh, Hà Nội, góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng chủ động phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Truyền đạt các kiến thức về công tác PCCC&CNCH tại Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Minh Quang

Xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phòng ngừa cháy, nổ, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20 đã tập trung phổ biến, trang bị những kiến thức thiết thực cho người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở và người lao động trên địa bàn.

Tại các buổi tuyên truyền, tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20 đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp và người lao động trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, những nguyên nhân, nguy cơ thường dẫn đến cháy, nổ trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cũng được phân tích, hướng dẫn cụ thể, qua đó giúp các cơ sở nhận diện nguy cơ, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Hướng dẫn kỹ năng cứu người bị nạn khi xảy ra cháy, sự cố

Đáng chú ý, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20 hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện nghiêm công tác tự kiểm tra an toàn PCCC; chú trọng kiểm tra hệ thống, nguồn lửa, nguồn nhiệt, việc sắp xếp hàng hóa, vật tư; duy trì các điều kiện an toàn PCCC và kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót có nguy cơ dẫn đến cháy, nổ.

Không chỉ tập trung vào kiến thức lý thuyết, công tác tập huấn còn chú trọng trang bị kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Người tham gia được hướng dẫn cách xử lý khi xảy ra cháy, nổ; kỹ năng báo cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Đặc biệt, các học viên được thực hành sử dụng bình chữa cháy cùng những phương tiện, thiết bị PCCC được trang bị tại cơ sở. Qua đó, lực lượng PCCC cơ sở và người lao động từng bước nâng cao khả năng xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn.

Hướng dẫn sử dụng phương tiện bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy tại công ty quản lý tài sản KVMB

Thông qua hoạt động tuyên truyền, tập huấn, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn xã Phúc Thịnh được nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng PCCC&CNCH; đồng thời phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở trong công tác chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH góp phần xây dựng ý thức “tự phòng, tự chữa cháy, tự cứu nạn, cứu hộ” tại cơ sở, qua đó hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần bảo đảm an toàn PCCC, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.