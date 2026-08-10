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Công bố điểm chuẩn hàng loạt trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội

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Duy Anh

ANTD.VN - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn hàng loạt các trường thành viên cho đợt xét tuyển gần 21.400 sinh viên đại học chính quy năm 2026.

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Các trường thành viên ĐHQG Hà Nội lần lượt công bố điểm trúng tuyển 2026

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có điểm chuẩn từ 22 đến 26,35 điểm. Trong đó, ngành Toán học có điểm chuẩn dẫn đầu, với 26,35 điểm; tiếp đến là Khoa học dữ liệu với 26,06 điểm. Các ngành lấy trên 25 điểm gồm: Toán tin (25,69 điểm), Công nghệ bán dẫn (thuộc ngành Khoa học vật liệu) với 25,43 điểm; Khoa học máy tính và thông tin (thuộc ngành Khoa học máy tính) với 25,28 điểm.

Công bố điểm chuẩn hàng loạt trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 2

Trường Đại học Kinh tế có điểm chuẩn khá đồng đều. Ngành cao điểm nhất là Kinh tế quốc tế với 25,17 điểm. Các ngành còn lại lấy điểm chuẩn trong khoảng 24,2 đến 24,54 điểm.

Công bố điểm chuẩn hàng loạt trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 3

Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Giáo dục năm 2026 là Sư phạm toán học với 27,55 điểm. Tiếp đến là Sư phạm ngữ văn (27,19 điểm); Sư phạm lịch sử và Giáo dục tiểu học (cùng 27,18 điểm); Sư phạm hóa học (27,16 điểm); Sư phạm vật lý (26,72 điểm). Các ngành lấy điểm chuẩn trên 25 gồm: Giáo dục mầm non, Sư phạm sinh học, Sư phạm khoa học tự nhiên, Sư phạm lịch sử - địa lý.

Nhóm ngành tâm lý học và tâm lý học giáo dục lấy điểm chuẩn 22,25; còn nhóm ngành Khoa học giáo dục và khác lấy điểm chuẩn 19,5 điểm.

Công bố điểm chuẩn hàng loạt trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 4

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật năm 2026 dao động từ 20 đến 21,25 điểm. Ngành Công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn lấy 21,25 điểm; Nhật Bản học 21 điểm; Khoa học và kỹ thuật máy tính 20,75 điểm; Điều khiển thông minh và tự động hóa 20,25 điểm. Các ngành còn lại lấy 20 điểm.

Công bố điểm chuẩn hàng loạt trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 5

Ngành Y khoa lấy điểm chuẩn cao nhất, với 27,43 điểm; tiếp đến là Răng - hàm - mặt với 27,19 điểm. Hai ngành Dược học và Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy trên 23 điểm; còn Kỹ thuật hình ảnh y học và Điều dưỡng lấy trên 22 điểm.

Công bố điểm chuẩn hàng loạt trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 6

Trường Quốc tế có 4 ngành lấy trên 20 điểm; trong đó, ngành lấy điểm cao nhất là Ngôn ngữ Anh với 21,25 điểm; Kinh doanh số và Truyền thông số lấy 21 điểm; Kinh doanh quốc tế lấy 20,5 điểm. Các ngành còn lại lấy từ 19-20 điểm.

Công bố điểm chuẩn hàng loạt trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 7

Năm 2026, trường Quản trị và Kinh doanh có mức điểm chuẩn cao nhất là 20,75 với ngành Marketing và Truyền thông. Xếp sau đó là ngành Quản trị doanh nghiệp và công nghệ với 19,5 điểm. Các ngành còn lại cùng lấy 19 điểm.

Công bố điểm chuẩn hàng loạt trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 8

Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật có điểm chuẩn cao nhất với ngành Quản lý giải trí và sự kiện 24,5 điểm. Hai ngành Quản trị thương hiệu và Đồ hoạ công nghệ số có điểm chuẩn lần lượt là 23,57 và 23,3 điểm. 3 ngành lấy điểm chuẩn từ 22 điểm, gồm: Công nghệ truyền thông, Nội thất bền vững và Quản trị thương hiệu. Các ngành còn lại lấy điểm chuẩn từ 20,9.

Công bố điểm chuẩn hàng loạt trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 9

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Từ khóa:

#điểm chuẩn

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