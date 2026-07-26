Toàn cảnh cộng đồng KOLs chung tay cùng Công an Hà Nội dựng "lá chắn" niềm tin số Thủ đô

ANTD.VN - Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Niềm tin số Thủ đô" với những gương mặt quen thuộc với giới trẻ. Trên ngực áo họ là chiếc thẻ khách mời mang dòng chữ "KOL". Đồng hành với sứ mệnh quan trọng cùng CATP Hà Nội, không có những ranh giới quản lý xa cách, sự kiện đánh dấu một bước tiến mới: Chuyển mạnh từ tư duy giăng lưới xử phạt sang chủ động định hướng, bảo vệ và cùng cộng đồng sáng tạo nội dung dựng nên màng lọc an toàn cho không gian số.

Nghệ sĩ, người nổi tiếng đồng hành cùng Công an Hà Nội trong lễ hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip "Tổ Quốc bình yên"

Từ buổi toạ đàm đầu tiên đến những "chiến dịch triệu view"

Sự ra đời của Câu lạc bộ "Niềm tin số Thủ đô" là nấc thang phát triển tất yếu từ chuỗi kết quả phối hợp thực chất, hiệu quả kéo dài hơn một năm qua. Nhìn lại chặng đường ấy, bước ngoặt mở đầu diễn ra vào tháng 6/2025. Cuộc Tọa đàm lần thứ nhất do Công an TP Hà Nội tổ chức với cộng đồng người có ảnh hưởng trên không gian mạng đã đặt nền móng cho một cơ chế đồng hành hai chiều giữa lực lượng an ninh và những người làm truyền thông số.

Chính từ "điểm tựa" tháng 6/2025 đó, những nhiệm vụ quan trọng đã được phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn. CATP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng đã giữ vững an ninh mạng cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Đặc biệt, trong đại lễ A80 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và Quốc khánh 2/9, hình ảnh khối văn nghệ sĩ, trí thức tự hào diễu hành trên Quảng trường Ba Đình lịch sử mang theo sứ mệnh "văn hóa soi đường cho quốc dân đi" đã để lại dư âm sâu sắc. Sức mạnh truyền thông số khi ấy đã hòa cùng niềm tự hào dân tộc, lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Không dừng lại ở các sự kiện lớn, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng đã khoác lên mình lớp áo mới đầy sinh động. Thông qua sự sáng tạo của cộng đồng KOLs và doanh nghiệp truyền thông, các chuỗi chương trình như "Vì Thủ đô bình yên", "Tổ quốc bình yên", "Không một mình", "Tháng hành động phòng chống ma túy", "Tiết học Gen Z/Tiết học gen Z"... đã cất cánh.

Nhiều cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô đã trực tiếp xuất hiện trong các sản phẩm truyền thông triệu view, chia sẻ kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tội phạm bằng ngôn ngữ đời thường, gần gũi.

Đáng chú ý, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô đã trực tiếp xuất hiện trong các sản phẩm truyền thông, chia sẻ kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tội phạm bằng ngôn ngữ đời thường, gần gũi.

Những đoạn phim ngắn kéo dài chưa đầy một phút nhưng đạt hàng triệu lượt tiếp cận đã giúp cảnh báo thủ đoạn lừa đảo ngấm tự nhiên vào nhận thức của thanh thiếu niên, biến những dòng quy định pháp luật khô khan thành kỹ năng tự bảo vệ mình trên chiếc điện thoại thông minh.

Đánh giá về ý nghĩa của sự hợp lực này, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ góc nhìn sâu sắc: "Khi một cá nhân làm tự phát thì chúng ta sẽ không thể hiệu quả, nó chỉ dừng lại ở chừng mực bề nổi. Còn khi cả một cộng đồng chúng ta liên kết lại thì nó sẽ tạo thành một sự đại đoàn kết lớn hơn. Bằng tác phẩm nghệ thuật, người nghệ sĩ có thể mang đến những giá trị văn hóa và quy định pháp luật một cách mềm mại, sâu sắc nhất đến công chúng".

Toàn cảnh lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô diễn vừa diễn ra ngày 24/7/2026

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ tại lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô

"Lá chắn" trước bão tin giả, deepfake

Song hành với việc mở rộng vòng tay kết nối những giá trị tích cực, CATP Hà Nội giữ vững tinh thần đấu tranh kiên quyết với tội phạm mạng, thực hiện nghiêm phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Hàng loạt ổ nhóm tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức bị triệt phá.

Những vụ án bị khởi tố nghiêm minh thời gian qua liên quan đến các cá nhân lợi dụng niềm tin của cộng đồng, mượn danh nghĩa "người có ảnh hưởng" để trục lợi và vi phạm pháp luật như Phó Đức Nam (Mister Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), hay Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh... chính là lời cảnh báo đắt giá.

Sức ảnh hưởng trên mạng xã hội không thể là tấm "kim bài" cho các hành vi lệch chuẩn hay coi thường pháp luật. Sự càn quét kiên quyết của lực lượng an ninh một mặt loại bỏ những "đốm lửa độc", mặt khác tạo ra môi trường trong sạch để những người làm nội dung chân chính yên tâm cống hiến.

Đặng Thu Hà — gương mặt đại diện của Schannel tại lễ ra mắt CLB "Niềm tin số Thủ đô"

Sự kiện được người nổi tiếng chia sẻ rộng khắp trên mạng xã hội với những lời cảm ơn và cam kết cụ thể

Cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của môi trường số lành mạnh chính là những nhà sáng tạo nội dung trực tiếp đứng trước ống kính mỗi ngày. Có mặt tại lễ ra mắt CLB "Niềm tin số Thủ đô", Đặng Thu Hà — gương mặt đại diện của Schannel — mang đến góc nhìn thẳng thắn của một đơn vị làm truyền thông chuyên nghiệp:

"Đối với mình cũng như Schannel thì chúng mình luôn hướng đến việc làm nội dung sạch dù mình làm giải trí hay đưa thông tin. Phải kiểm định chính xác nguồn tin, chứ không vì câu view mà đưa tin chưa kiểm chứng. Do đó khi được tham gia vào CLB Niềm tin số Thủ đô, mình cảm thấy sẽ được dẫn dắt, chỉ hướng một cách bài bản hơn. Bên cạnh đó sẽ có những người hỗ trợ, đồng hành cùng nên vô cùng yên tâm và thoải mái trong việc làm nội dung trên mạng xã hội".

Nữ sáng tạo nội dung cũng khẳng định trách nhiệm của người nổi tiếng trong việc đảm bảo thuần phong mỹ tục, giữ gìn văn hóa Việt Nam và lan tỏa những nét đẹp đất nước. Đánh giá về nguy cơ tin giả và lừa đảo AI hiện nay, Đặng Thu Hà bộc bạch thêm: "Khi có bất kỳ tin giả nào hay ai đó sử dụng AI lấy hình ảnh của mình, trách nhiệm bản thân người làm nội dung là phải lập tức cảnh báo, đưa tin cho người xem để mọi người cảnh giác và có thông tin chính xác từ phía mình để yên tâm. Cũng như khi có CLB Niềm tin số Thủ đô thì mình sẽ được bảo vệ hơn, được tin tưởng, giao cho những trọng trách và có thêm sự hỗ trợ kịp thời".

Sự kiên trì theo đuổi giá trị chuẩn mực ấy đã được đền đáp xứng đáng. Ngay tại hội nghị, Schannel vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội vì thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Tấm giấy khen trao tay các bạn trẻ làm truyền thông chính là lời khẳng định: Làm nội dung sạch và tử tế luôn có chỗ đứng vững chắc, được chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Hội nghị KOL và ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô do Công an thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 220 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý và lực lượng Công an, hơn 30 nghệ sĩ, ca sĩ, cầu thủ cùng các KOL uy tín, hơn 70 nhà sáng tạo nội dung và hơn 50 doanh nghiệp, đơn vị truyền thông trong lĩnh vực nội dung số.

Khi những mảnh ghép "triệu view" cùng chung một khát vọng

Không khí hội nghị ra mắt CLB Niềm tin số Thủ đô còn ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt thành từ nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Gamer Nguyễn Đức Bình (Chim Sẻ Đi Nắng) rạng rỡ chia sẻ hình ảnh tấm thẻ khách mời lên trang cá nhân, gửi lời chúc CLB ngày càng lớn mạnh và lan tỏa nhiều năng lượng tích cực đến cộng đồng người hâm mộ trẻ.

Anh Vũ Minh Hiếu, đại diện VULACI Network, khẳng định việc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) chủ động tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đồng hành là cơ hội vàng để đưa thông tin chính sách, tuyên truyền pháp luật vào các video ngắn một cách tự nhiên. "Với tinh thần trách nhiệm của tập thể, chúng tôi luôn nỗ lực chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi đăng tải, phối hợp lan tỏa những nội dung chính thống", Minh Hiếu nhấn mạnh.

Trong khi đó, khách mời nhỏ tuổi nhất Gen Alpha — Ali Thục Phương — đúc kết khẩu hiệu ứng xử số bằng câu nói ngắn gọn: "Chậm lại kiểm chứng và kịp thời báo cáo". Mỗi mảnh ghép mang một màu sắc cá tính riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở điểm chung: Khao khát cống hiến cho một môi trường mạng an toàn.

Các nghệ sĩ, KOL đồng hành cùng CATP Hà Nội trong chương trình kỷ lục "Tiết học Gen Z"

Sự đồng hành của các nghệ sĩ, KOL đã lan tỏa rộng khắp các hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô

Các nghệ sĩ, KOL luôn hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô

"Niềm tin số" – Lời giải chiến lược cho an ninh mạng Thủ đô

Bắt nguồn từ sáng kiến của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), khái niệm "Niềm tin số" đã lan tỏa đến 34 tỉnh, thành phố. Tại Hà Nội, sự ra đời của Câu lạc bộ "Niềm tin số Thủ đô" chính là chiếc cầu nối chính thức, nâng tầm cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các doanh nghiệp truyền thông, nghệ sĩ và KOLs.

Chỉ đạo chiến lược cho hướng đi quan trọng này, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội luôn nhấn mạnh yêu cầu chủ động xây dựng "thế trận an ninh nhân dân" vững chắc trên không gian mạng. Lực lượng Công an Thủ đô không chỉ dừng ở vai trò điều tra, xử lý vi phạm, mà đã trở thành điểm tựa tin cậy, hỗ trợ nâng cao nhận thức an toàn thông tin, bảo vệ bản quyền, danh dự số và định hướng dòng chảy thông tin chuẩn xác cho các nhà sáng tạo nội dung.

Sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi những công cụ và phương thức tiếp cận mới. CLB Niềm tin số Thủ đô chính là lời giải thiết thực, biến sức ảnh hưởng của từng cá nhân thành nguồn lực xã hội mạnh mẽ.

Bước ra khỏi hội trường với chiếc thẻ "KOL Thủ đô" cài trên ngực, những người làm truyền thông trẻ mang theo một tâm thế mới. Sức ảnh hưởng giờ đây không còn tính bằng số lượt like ảo hay những tiêu đề giật gân, mà được xác lập bằng sự an toàn, văn minh và niềm tin số mà họ cùng CATP Hà Nội đang vun đắp mỗi ngày cho Thủ đô...