Hành trình về nguồn hun đúc bản lĩnh đoàn viên Công đoàn Công an Thủ đô

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Công đoàn Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị về nguồn tại thành phố Hải Phòng với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Tham gia chương trình có đông đảo các đoàn viên công đoàn Công an thành phố Hà Nội cùng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Công an thành phố Hải Phòng.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - nguyên Bí thư xứ ủy Bắc kỳ, nguyên Chủ tịch Công Hội Đỏ (tiền thân của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày nay) và là Bí thư đầu tiên của Thành ủy Hải Phòng.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và phong trào công nhân, công đoàn Việt Nam.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Thông qua hoạt động sinh hoạt chính trị tại địa chỉ đỏ, đoàn viên công đoàn được ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng, tấm gương kiên trung, bất khuất và tinh thần cống hiến trọn đời vì độc lập dân tộc, vì quyền lợi của giai cấp công nhân của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm trong công tác và phục vụ nhân dân.

Đây là chương trình sinh hoạt chính trị với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên công đoàn

Các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn cùng nhau ôn lại cuộc đời, công lao hiển hách của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc, với giai cấp công nhân Việt Nam

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển (Bến tàu không số K15) nằm ở dưới chân đồi Vạn Hoa của bán đảo du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng).

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã anh dũng hy sinh trên tuyến vận tải chiến lược huyền thoại con đường vận chuyển vũ khí, lương thực, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu Không số tại Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển (Bến tàu không số - K15)

Các cán bộ, chiến sĩ bày tỏ tưởng nhớ và lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu Không số

Trong không gian thiêng liêng của Bến tàu không số K15 - nơi khởi nguồn của những chuyến "tàu không số" huyền thoại, mỗi cán bộ, đoàn viên càng thêm thấm thía giá trị của độc lập, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước. Hoạt động cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đoàn viên.

Đã có 88 chuyến tàu không số rời bến K15, chuyên chở gần 5.000 tấn vũ khí, đạn dược và hàng nghìn tấn hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam

Năm 2008, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xếp hạng bến K15 là Di tích lịch sử cấp quốc gia

Năm 2024, nơi đây tiếp tục được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt trong Cụm di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển

Chia sẻ tại chương trình, Thượng tá Lương Đức Hải, Trưởng ban Công đoàn Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Hoạt động về nguồn không chỉ là dịp để cán bộ, đoàn viên bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa giáo dục truyền thống hết sức thiết thực. Qua mỗi hành trình đến các địa chỉ đỏ là một lần nhắc nhở cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công an Thủ đô không bao giờ được quên những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Chúng tôi mong muốn thông qua các hoạt động tại những địa chỉ đỏ sẽ góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến trong mỗi cán bộ, đoàn viên".

Các đại biểu nghe thuyết minh viên kể lại lịch sử hào hùng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu Không số đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển

Đoàn nghe giới thiệu về Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu không số K15 và quá trình hình thành, phát triển cùng những sự kiện nổi bật diễn ra trên con đường biển huyền thoại này

Theo Thượng tá Lương Đức Hải, giáo dục truyền thống luôn là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác Công đoàn của CATP Hà Nội. Bởi khi mỗi đoàn viên hiểu rõ giá trị của lịch sử, biết trân trọng sự hy sinh của các thế hệ cha anh thì sẽ có thêm động lực để rèn luyện bản lĩnh, giữ vững kỷ luật, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy trong công tác, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Công đoàn Công an thành phố Hà Nội cùng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Công an thành phố Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm tại quần thể di tích bến K15 - Di tích quốc gia đặc biệt ghi dấu khởi nguồn của các đoàn tàu không số huyền thoại tham gia tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển

Chương trình về nguồn là hoạt động thiết thực của Công đoàn Công an thành phố Hà Nội trong chuỗi hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" năm 2026, đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các tổ chức quần chúng của Công an thành phố Hà Nội và Hải Phòng, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến vì bình yên cuộc sống.