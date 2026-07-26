Đề xuất bỏ giới hạn 12 tháng đối với giấy ủy quyền nhận lương hưu

Cán bộ ở Hà Nội đến tận nhà hỗ trợ người dân về quyền lợi an sinh cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Bộ Nội vụ đã xây dựng xong dự thảo hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội để gửi cơ quan thẩm định.

Liên quan đến quy định về việc uỷ quyền để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tại dự thảo mới nhất chỉ quy định người tham gia, người thụ hưởng được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật dân sự, thay vì duy trì các điều kiện riêng như luật hiện hành.

Hiện nay, Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày lập và phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Tuy nhiên, tại dự thảo mới, hai yêu cầu này đều được đề xuất bãi bỏ. Điều đó đồng nghĩa người được hưởng chế độ sẽ không phải làm lại giấy ủy quyền mỗi năm một lần nếu việc ủy quyền vẫn còn hiệu lực theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Bộ Nội vụ cho biết, từ phản ánh của cơ quan bảo hiểm xã hội và một số địa phương thì việc quy định ủy quyền lương hưu có hiệu lực 12 tháng đã phát sinh một số bất cập trong việc làm giấy ủy quyền tiếp khi hết hiệu lực.

Thủ tục này khiến người sức khỏe yếu không thể làm tiếp giấy ủy quyền và cũng làm phát sinh chi phí với trường hợp phải làm giấy ủy quyền tại Văn phòng Công chứng.

So với dự thảo từng được lấy ý kiến trước đó, cơ quan soạn thảo đã lựa chọn phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, không giữ quy định giới hạn thời hạn ủy quyền như hiện hành.

Đề xuất này được đánh giá sẽ giảm giấy tờ, chi phí và thời gian đi lại, đặc biệt đối với người cao tuổi, người mất khả năng đi lại hoặc đang sinh sống xa địa điểm chi trả lương hưu.