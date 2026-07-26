Lan tỏa nghĩa tình tri ân từ những người lính chữa cháy

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ban Chỉ huy và Ban Chấp hành Chi đoàn Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội) đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có thân nhân là thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời trao những phần quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đơn vị đối với các gia đình chính sách.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng

Tại các buổi gặp mặt, đại diện Ban Chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15 khẳng định, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và gia đình luôn được đơn vị quan tâm thực hiện. Việc thăm hỏi các gia đình có thân nhân là thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng không chỉ là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ.

Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước cho các chiến sỹ

Xúc động trước tình cảm của đơn vị, đại diện các gia đình bày tỏ lời cảm ơn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, động viên con em yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ gìn bình yên Thủ đô.

Hoạt động ý nghĩa này góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH bản lĩnh, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.