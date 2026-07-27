Lời thề tiếp nối truyền thống anh hùng trước thềm kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 27-7, những người làm báo An ninh Thủ đô gác lại nhịp sống hối hả của tòa soạn để tìm về số 67 Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội). Từ Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Công an TP Hà Nội đến Tượng đài Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, một hành trình tri ân lặng lẽ đã diễn ra - nơi mạch nguồn quá khứ tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ nhà báo hôm nay trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Báo An ninh Thủ đô (15/8/1976 - 15/8/2026).