Huấn luyện kỹ năng PCCC và CNCH tại tòa Handico Tower

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội) vừa tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân viên làm việc tại tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 hướng dẫn học viên thực hành sử dụng phương tiện PCCC

Trong bối cảnh các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại và chung cư cao tầng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cháy, nổ nếu không được quản lý chặt chẽ, công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Tại buổi huấn luyện, báo cáo viên của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 đã phổ biến những quy định mới của pháp luật về PCCC và CNCH; phân tích trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời làm rõ nhiệm vụ của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở trong việc tổ chức phòng ngừa, phát hiện, xử lý ban đầu các vụ cháy, sự cố, tai nạn.

Các học viên cũng được giới thiệu những quy định pháp luật liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở; kiến thức nhận diện các nguy cơ cháy, nổ; nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy và các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc sử dụng điện an toàn; quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; sử dụng các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt đúng quy định; bảo đảm an toàn trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 16 tuyên truyền nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho cán bộ, nhân viên và lực lượng PCCC tại cơ sở

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, cán bộ, nhân viên tòa nhà còn được hướng dẫn phương pháp quản lý, bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH; nội dung, phương pháp tự kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở; nhận biết tính năng, cách vận hành và sử dụng hiệu quả các phương tiện chữa cháy được trang bị.

Điểm nhấn của chương trình là phần huấn luyện thực hành. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16, các học viên được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định; rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khi phát hiện cháy; tổ chức thoát nạn an toàn; đồng thời được giới thiệu những biện pháp, chiến thuật và kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ cơ bản trong các tình huống khẩn cấp.

Thông qua việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, chương trình đã giúp lực lượng PCCC cơ sở cũng như cán bộ, nhân viên tại Handico Tower củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong công tác PCCC và CNCH.

Đại diện Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ tại các cơ sở, doanh nghiệp, tòa nhà cao tầng trên địa bàn quản lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH, xây dựng môi trường làm việc an toàn, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra.