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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập 1.488 hài cốt liệt sĩ

TN

ANTD.VN - Tính đến ngày 25/7/2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ (466 trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia) cùng 7 mộ tập thể. Công tác được triển khai quy mô với 32 đội quy tập (1.541 người) và 264 tổ lấy mẫu (3.500 người). Đến nay, lực lượng chức năng đã lấy mẫu 55.626 mộ đủ điều kiện, thu thập 93.464 mẫu thân nhân và đồng bộ 53.036 mẫu vào cơ sở dữ liệu. Đồng thời, công tác rà phá bom mìn đạt 37,24% tổng diện tích, riêng vùng lõi Vị Xuyên đạt 79,97%.

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(Hình ảnh minh họa có sử dụng AI)

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Từ khóa:

#liệt sĩ

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