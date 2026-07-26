Nâng cao năng lực cán bộ đăng ký xe, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe cho cán bộ, chiến sĩ tại 126 Công an cấp xã, góp phần chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Sau hơn một năm thực hiện chủ trương phân cấp công tác đăng ký xe về Công an cấp xã, lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn Thủ đô đã từng bước đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng phục vụ, việc tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký xe luôn được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Trung tá Trần Thị Thu Hường - Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội quán triệt các Thông tư quy định về đăng ký xe của Bộ Công an

Theo Trung tá Trần Thị Thu Hường - Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 1-7-2025, công tác đăng ký xe được phân cấp về Công an cấp xã, đến nay, 126 xã, phường trên địa bàn thành phố đều thực hiện công tác đăng ký xe, lực lượng Công an cấp xã cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

"Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác đăng ký xe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, Phòng CSGT đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, đồng thời xây dựng nguồn cán bộ dự trữ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết", Trung tá Trần Thị Thu Hường cho biết.

Lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác đăng ký, cấp biển số xe

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe và sử dụng phần mềm hệ thống đăng ký xe năm 2026 dành cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác đăng ký xe trong toàn lực lượng.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 25 đến 30-7-2026, nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác đăng ký, cấp biển số xe; giúp học viên nắm vững và vận dụng thành thạo các quy định, quy trình cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới cũng như các quy định của pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại Công an các đơn vị, địa phương.

Đội ngũ cán bộ làm công tác cấp đăng ký xe tại Công an 126 xã, phường cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ

Trong thời gian tập huấn, học viên được quán triệt các quy định mới về công tác đăng ký xe theo các thông tư của Bộ Công an, Bộ Tài chính; đồng thời được hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm hệ thống đăng ký xe, trực tiếp thực hành trên máy tính và xử lý các tình huống nghiệp vụ phát sinh trong thực tế. Chương trình được xây dựng theo hướng gắn lý thuyết với thực hành, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ có thể vận dụng ngay vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Việc tổ chức tập huấn không chỉ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký xe mà còn là giải pháp thiết thực nhằm triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký xe, đồng thời phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ.

Theo kế hoạch, cuối khóa học, các học viên sẽ tham gia kiểm tra cả lý thuyết và thực hành. Những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn, đáp ứng tiêu chuẩn bố trí thực hiện công tác đăng ký xe tại Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Phòng CSGT tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký xe có trình độ, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn tại 126 Công an cấp xã trên địa bàn Thủ đô.