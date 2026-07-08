Người dân "chấm điểm" Cảnh sát giao thông qua mã QR

ANTD.VN - 10h23 ngày 8-7-2026, một ngón tay tần ngần trên màn hình điện thoại rồi dừng lại ở dòng chữ "Rất hài lòng". Đó là câu trả lời đầu tiên trong Phiếu khảo sát vừa hiện ra sau khi người đàn ông quét tấm mã QR đặt ở điểm tiếp dân xử lý vi phạm hành chính của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội).

Chấm điểm xong, cất điện thoại, bước ra... Sau lưng anh, hàng ghế chờ của phòng tiếp công dân vẫn kín người. Tấm mã vuông dán cạnh standee in hình nữ cảnh sát giao thông đang mỉm cười trở thành một "bàn cân" sòng phẳng, nơi người dân trực tiếp làm giám khảo chấm điểm tư thế, tác phong của người thực thi công vụ.

Tấm mã QR ấy giờ quen thuộc ở các điểm tiếp dân thuộc các đội của Phòng CSGT - CAPT Hà Nội. Đó là nội dung quan trọng trong mô hình "Bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính Phòng Cảnh sát giao thông: Ứng xử chuẩn mực, hành động nhân văn" mới được triển khai gần tháng nay...

Nỗ lực phục vụ người dân

Gần trưa, lượng công dân đến làm thủ tục nộp phạt tại Đội CSGT đường bộ số 1 vẫn không giảm. Thiếu tá Nguyễn Quang Khải chỉ tay vào căn phòng tiếp dân chưa đầy 15 mét vuông, nơi mọi thủ tục xử lý vi phạm hành chính của cả tuyến dồn về. Sáu chục đến bảy chục lượt người một ngày, dồn vào áp lực của hai đến ba cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Hồ sơ phải chuẩn, sai một dòng là người dân mất thêm một buổi đi lại. Cán bộ chiến sỹ ở đây thường lấy công việc làm mốc, xong việc mới về, ít khi nhìn đồng hồ.

“Diện tích làm việc còn khó khăn, nhưng chúng tôi biến nó thành thế mạnh. Chật thì tương tác với người dân lại dễ hơn, gần hơn. Cố gắng nhất để phục vụ tốt nhất”, Thiếu tá Khải chia sẻ.

Màn hình khảo sát mức độ hài lòng hiện trên điện thoại người dân, ngay tại khu vực tiếp nhận, xử lý, hồ sơ vi phạm hành chính ở Đội CSGT đường bộ số 1

Trước đây, cán bộ tiếp dân được đánh giá qua kênh nội bộ, qua các báo cáo định kỳ. Bây giờ, mỗi đội CSGT có một mã riêng, và mỗi cán bộ tiếp dân có một mã định danh cụ thể. Xong việc, người dân quét mã, trả lời trực tiếp về thái độ, thời gian chờ, cách ứng xử và chất lượng giải quyết hồ sơ với 5 mức độ rõ ràng.

Áp lực ấy không của riêng một đơn vị nào. Tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 4, Đại úy Nguyễn Anh Pháp mở máy tính hiển thị con số trung bình gần 3.000 hồ sơ vi phạm mỗi tháng. Trừ số người biết công nghệ tự nộp phạt trực tuyến, thì vẫn còn trên dưới 2.000 công dân đến tận nơi, cần cán bộ ngồi cạnh hướng dẫn từng bước. 2.000 lượt ấy chia đều cho các ngày làm việc, nghĩa là bàn tiếp dân gần như không có quãng nghỉ.

Cách Đại úy Pháp và các đồng đội gỡ khó là kê lại chỗ để hồ sơ cho gọn, dựng thêm bảng hướng dẫn, và chỉ dẫn cho công dân cách nộp phạt trực tuyến để những lần sau không mất thời gian đến trụ sở... Các cán bộ cũng nhiệt tình hướng dẫn người dân cách nộp phạt online, những thủ tục nào thực hiện trực tuyến toàn trình được cũng được "cầm tay, chỉ việc" để người dân biết.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 hướng dẫn người dân quét mã để đánh giá ngay sau khi giải quyết xong thủ tục.

Đó là hình ảnh mới nhất được PV ANTĐ ghi nhận về Mô hình "Bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính Phòng Cảnh sát giao thông: Ứng xử chuẩn mực - Hành động nhân văn" đang được triển khai của Phòng CSGT CATP Hà Nội. Từ ngày 28/5/2026, các đội công tác đã triển khai mã QR để người dân truy cập, trả lời các câu hỏi phục vụ việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính, xử lý vi phạm.

Hình ảnh mới về nền hành chính phục vụ

Điểm khác biệt của mô hình "Bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính Phòng Cảnh sát giao thông: Ứng xử chuẩn mực - Hành động nhân văn" là việc dám nhìn thẳng và giữ lại cả những "cú chạm" khó nghe từ dư luận.

Trong 15 ngày đầu chạy thử nghiệm (từ ngày 28/5/2026), Phòng CSGT - CATP Hà Nội đưa thẳng vào báo cáo cả những lượt người dân tích vào ô "rất không hài lòng", kèm theo 3 nút thắt nhặt được từ thực tế hiện trường.

Nhiều người dân lớn tuổi không có tài khoản cá nhân, hoặc có nhưng quên mật khẩu nên không thể truy cập hệ thống để chấm điểm. Một số đơn vị vì thế phải linh hoạt quay về phát phiếu giấy bổ sung. Lại có những trường hợp người dân tích nhầm ô do thứ tự đáp án xếp chưa thuận mắt.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 hướng dẫn một người dân lớn tuổi hoàn thiện từng loại giấy tờ trong hồ sơ xử lý vi phạm.

Nhìn thấy vướng mắc, việc sửa đổi được tiến hành ngay: Phòng CSGT loại bỏ quy định bắt buộc đăng nhập tài khoản thư điện tử cá nhân, mở thêm lối truy cập bằng số điện thoại di động, đồng thời sắp xếp lại thứ tự các câu trả lời cho thuận tiện nhất với người thao tác.

Khi nút thắt được gỡ, lượng người tham gia đánh giá tăng rõ rệt. Theo số liệu tổng hợp của Phòng CSGT - CATP Hà Nội, từ ngày 15/6 đến 7/7, toàn lực lượng nhận 1.850 lượt đánh giá. Cả 21/21 đơn vị đều đạt loại hoàn thành xuất sắc (từ 90 điểm trở lên trên thang điểm 100). Trong đó, 17 đơn vị (chiếm 81%) đạt mức trung bình tuyệt đối 100 điểm. Đội CSGT đường bộ số 1 và Đội số 4 là hai trong số các đơn vị điển hình dẫn đầu nhóm này.

Ngay tại lối vào, cán bộ trực ban Đội CSGT đường bộ số 1 đã ứng trực hướng dẫn người dân

Làm hết việc chứ không hết giờ là phương châm phục vụ người dân của CBCS Phòng CSGT - CATP Hà Nội

Lượng hóa "Ba Nhất" thành hành động thực chất

Cả tấm mã QR và áp lực "như đi thi" mỗi ngày của CBCS đều bắt nguồn từ những chỉ đạo cụ thể của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội về việc lượng hóa phong trào "Ba Nhất" (kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất). Xuống đến bàn tiếp dân, ba nội hàm này được cụ thể hóa thành ba thước đo: quy trình chuẩn mực nhất, xử lý nhanh nhất, ứng xử đẹp nhất.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 kiểm tra, đối chiếu giấy tờ cho người dân tại quầy giải quyết thủ tục.

Mỗi một đánh giá theo mức độ hài lòng của công dân được tính từ 1 đến 5 điểm, quy về thang điểm 100. Cuối tháng, điểm bình quân của từng cán bộ được xếp thành 4 bậc thi đua rõ ràng, kết quả này tác động trực tiếp đến việc phân loại và bình xét danh hiệu cuối năm, triệt tiêu hoàn toàn tính chất hình thức.

Cán bộ Đội CSGT 4 hướng dẫn người dân nộp phạt trực tuyến bằng mã QR ngay tại phòng tiếp dân.

Hồ sơ vi phạm lưu trong tủ kính, xếp kín từng ngăn theo thời gian theo cách khoa học nhất để tối ưu thời gian, không để người dân phải chờ đợi

Các công đoạn xử lý hồ sơ được tối ưu hoá, để đảm bảo chính xác, nhanh nhất

Bảng "Bộ tiêu chí hành động Ba nhất" trên tường và standee gắn mã QR đánh giá đặt cạnh quầy tiếp nhận hồ sơ là kim chỉ nam mọi hoạt động của CSGT Thủ đô

Sự hài lòng của người dân được đánh giá thực chất

Gần trưa, ông Phạm Khánh (trú tại phố Huế, phường Hai Bà Trưng) vào làm thủ tục liên quan đến lỗi vi phạm nồng độ cồn ở Đội CSGT đường bộ số 4 Được cán bộ hướng dẫn cặn kẽ từng loại giấy tờ, chỉ sau 15 phút, mọi quy trình đã hoàn tất. Trước khi rời đi, ông quét mã, chọn ô "Rất hài lòng", rồi quay lại bắt tay người cán bộ trẻ kèm theo một lời cảm ơn chân thành.

Ông Phạm Khánh chia sẻ cảm nhận sau khi làm thủ tục và đánh giá về mô hình

Ông Khánh bắt tay cảm ơn cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 - "điểm" cộng này nằm ngoài những phạm vi chấm trên mã QR

Với một người phải đến cơ quan công an vì lỗi vi phạm của chính mình, 15 phút gọn gàng đủ để thay đổi tâm thế lúc bước ra, từ dè chừng sang nhẹ nhõm.

Bên cạnh tấm mã QR, các đơn vị còn chủ động lập ra "Tổ Cảnh sát giao thông hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân" để tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng và số Zalo công khai của Đội trưởng, sẵn sàng giải quyết từ việc hướng dẫn thủ tục đến những tình huống khẩn cấp trên đường. "Tổ tình nguyện, Ngày thứ Bảy vì Nhân dân" cũng được duy trì để phục vụ những công dân không thể đến trụ sở trong giờ hành chính các ngày trong tuần...

12h trưa, phòng tiếp dân ngớt khách, Thiếu tá Khải tranh thủ lau lại mặt bàn kính. Trên hệ thống máy tính điều hành, những con số vẫn nhảy đều sau mỗi lượt chạm màn hình của người dân ra về.

Áp lực "ngày nào cũng đi thi" hóa ra lại là thứ áp lực tích cực, buộc những người mặc sắc phục phải tự soi, tự sửa mình trong từng chi tiết nhỏ nhất, từ một ánh mắt đến một lời hướng dẫn.

Cán bộ CSGT Hà Nội hướng dẫn nhóm bạn trẻ thủ tục nộp phạt online

Đây là mô hình giúp đánh giá thực chất sự tận tâm, chất lượng phục vụ nhân dân của mỗi CBCS

Mô hình thiết thực này sẽ sơ kết vào tháng 8 năm nay để nhân rộng thêm cách làm hay, khắc phục tồn tại hạn chế để làm sao phục vụ người dân tốt nhất. Còn ở phòng tiếp dân, nhịp làm việc không đợi báo cáo. Cán bộ bên này tấm kính, người dân chờ bên kia, và trên mặt bàn, tấm mã QR vẫn sáng, sẵn cho lượt chấm tiếp theo…

Thủ tục hành chính suy cho cùng không chỉ là việc xử lý những bộ hồ sơ hay in quyết định xử phạt, mà là cuộc tiếp xúc trực diện giữa con người với con người. Tấm mã vuông dán trên bàn tiếp dân kia vẫn sẽ nằm đó, lặng lẽ ghi nhận những cái chạm tay sòng phẳng của người dân, để mỗi ngày bước vào ca trực, người chiến sĩ biết mình phải luôn bắt đầu bằng sự tận tâm và minh bạch.