Tăng cường quản lý doanh nghiệp du lịch và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật

ANTD.VN - Công an phường Láng, Hà Nội tăng cường tuyên truyền, quản lý đối với các doanh nghiệp, công ty hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong quá trình làm việc với các doanh nghiệp, Công an phường Láng đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch; đồng thời thông tin về các phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là việc tổ chức, môi giới, quảng cáo hoặc buôn bán các loại hình kỳ nghỉ trái pháp luật dưới mọi hình thức.

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Công an phường đã tổ chức cho đại diện các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động kinh doanh, môi giới, quảng cáo hoặc mua bán các loại hình kỳ nghỉ trái pháp luật; thực hiện đúng các quy định trong quá trình hoạt động kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, minh bạch và phát triển bền vững.

Lực lượng Công an phường cũng đề nghị các doanh nghiệp nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động phát hiện, kịp thời cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, giúp cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

Lực lượng Công an làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, công ty hoạt động kinh doanh du lịch.

Thông qua hoạt động rà soát, tuyên truyền và ký cam kết, Công an phường Láng đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm, xây dựng môi trường kinh doanh du lịch văn minh, lành mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an phường Láng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh du lịch phát triển đúng quy định.