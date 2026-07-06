Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946/12-7-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

ANTD.VN - Trải qua lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh Công an Thủ đô luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đoàn kết hiệp đồng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến đấu và quyết thắng, khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép”, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, lập nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.