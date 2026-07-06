Thăm gia đình liệt sĩ Công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh

ANTD.VN - Không chỉ tại xã Ứng Hòa (Hà Nội), hoạt động tri ân thân nhân liệt sĩ đang được lực lượng công an cơ sở ở Hà Nội đồng loạt triển khai, cụ thể hóa phong trào “Ba nhất” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Công an xã Ứng Hòa thăm hỏi gia đình liệt sĩ CAND dịp 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Tổ công tác Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) do Thiếu tá Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Trưởng Công an xã làm Trưởng đoàn, trực tiếp xuống địa bàn thăm hỏi, trao quà cho hai gia đình có thân nhân là Liệt sĩ Công an nhân dân. Hoạt động này diễn ra gọn gàng, đan xen trực tiếp vào ca trực tuần tra cơ sở của anh em chiến sĩ trong đợt cao điểm toàn lực lượng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Tại tư gia của các liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Hữu Tuyến cùng tổ công tác thắp hương tưởng nhớ những người đi trước, sau đó nán lại trò chuyện cùng thân nhân. Câu chuyện không dừng ở những lời hỏi thăm sức khỏe thông thường, mà đi sâu vào các vấn đề đời sống: việc làm ăn của con cháu dạo này ra sao, ngõ xóm có hiện tượng tụ tập gây rối nào cần công an can thiệp hay không, hệ thống phòng cháy chữa cháy của tổ liên gia hoạt động có ổn định...

Sự sát sao này là kết quả từ việc định hướng triển khai phong trào thi đua "Ba nhất" (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất -Gần dân nhất) đang được Công an xã Ứng Hòa áp dụng nghiêm ngặt. Đối với lực lượng an ninh cấp xã, tiêu chí "Gần dân nhất" được định lượng bằng việc phải nắm chắc địa bàn, hiểu rõ từng hoàn cảnh.

Trong đó, việc chăm lo cho các gia đình chính sách, thân nhân người có công không chỉ dừng lại ở mặt chính sách nhà nước, mà là một biện pháp nghiệp vụ cơ bản để củng cố thế trận an ninh nhân dân. Khi người dân, đặc biệt là các gia đình nòng cốt, tin tưởng vào lực lượng chức năng, họ sẽ sẵn sàng cung cấp nguồn tin có giá trị, đóng góp trực tiếp vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, trong mạch chảy 80 năm lịch sử của lực lượng An ninh nhân dân, sự hy sinh của các thế hệ cha anh luôn là nền tảng cốt lõi để rèn luyện đội ngũ kế cận. Việc thường xuyên tiếp xúc, tri ân gia đình các liệt sĩ giúp cán bộ chiến sĩ hôm nay nhận thức rõ hơn về tính "Kỷ luật nhất" và "Trung thành nhất". Đứng trước sự hy sinh của đồng đội, mỗi cá nhân tự soi chiếu lại lề lối làm việc, chấn chỉnh tác phong để không làm ảnh hưởng đến uy tín của sắc phục mình đang mang.

Trao gửi những phần quà nhỏ đến tận tay người nhà liệt sĩ, Tổ công tác Công an xã Ứng Hòa nhanh chóng kết thúc buổi thăm hỏi để quay lại với guồng công việc. Nhóm chia nhau xuống các thôn, phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiếp tục rà soát nhân khẩu lưu trú.

Đối với những người lính bám làng, bám xã, lời tri ân chân thực nhất đối với các liệt sĩ chính là giữ cho địa bàn luôn an toàn, bình yên từ cơ sở...