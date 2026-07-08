Siêu bão BAVI sẽ đổ bộ Trung Quốc vào cuối tuần, Biển Đông gió lớn

ANTD.VN - Dự báo, khoảng đêm 11 rạng sáng 12/7 (tức đêm thứ Bảy rạng sáng ngày Chủ nhật) bão BAVI sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng thông tin, sáng nay 8/7, vị trí siêu bão BAVI ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc- 134,1 độ Kinh Đông, cường độ đầu cấp 16, giật trên cấp 17.

Bão BAVI vào sáng nay cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.200km về phía Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.500km về phía Đông Nam.

Dự báo trong ngày và đêm nay, bão BAVI di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh, khoảng 20km/h; từ trưa và chiều mai 9/7, bão đổi hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h và hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Siêu bão BAVI sẽ đổ bộ vào Trung Quốc cuối tuần này

Dự báo khoảng đêm 11 rạng ngày 12/7 (tức đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật) bão BAVI sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Cục khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định khả năng siêu bão BAVI vào Biển Đông là rất thấp (dưới 10%). Tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão BAVI cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Cụ thể, từ gần sáng và ngày 9/7 gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6; từ ngày 10-11/7 toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.