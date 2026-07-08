Lực lượng An ninh nhân dân giữ vững vai trò “thanh bảo kiếm” bảo vệ an ninh quốc gia

ANTD.VN -Trong không khí sôi nổi hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND), sáng 8/7/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng ANND giữ vững vai trò “thanh bảo kiếm” bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng hoa các nhân chứng lịch sử là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ; các đồng chí là nhân chứng lịch sử, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Sứ mệnh lịch sử đặc biệt bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Cách đây 80 năm, trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ mới ra đời, đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách, lực lượng ANND được thành lập với sứ mệnh lịch sử đặc biệt bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, lực lượng An ninh đã nhanh chóng khẳng định vai trò tuyến đầu trong đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ thành quả cách mạng. Chiến công khám phá thành công vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiều Hà Nội ngày 12 tháng 7 năm 1946 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND. Với ý nghĩa đó, ngày 12/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng ANND.

80 năm đồng hành cùng đất nước trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, lực lượng ANND luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu tin cậy, đặc biệt của Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm, lá chắn thép, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: Hội thảo không chỉ tôn vinh những chiến công, thành tích truyền thống anh hùng cách mạng của lực lượng ANND dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò to lớn của các lực lượng trong và ngoài Công an nhân dân, quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới mà còn làm sáng tỏ yêu cầu nhiệm vụ đối với lực lượng ANND trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

"Hội thảo còn là dịp để chúng ta ôn lại bản chất cách mạng truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng ANND, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; thành kính tri ân sâu sắc các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng: An ninh quốc gia là vấn đề hệ trọng, sống còn của mọi quốc gia, dân tộc; không có an ninh thì không có ổn định, không có ổn định thì không thể có phát triển. Trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng ANND “thanh bảo kiếm” sắc bén, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn giữ vai trò xung kích trên tuyến đầu. "Thanh bảo kiếm" ấy được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh và tiếp tục được mài sắc trong những thử thách thầm lặng của thời bình. Chính từ sự lặng thầm cao cả ấy, bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân được gìn giữ mỗi ngày.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định: Hội thảo hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tổng kết chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND, tôn vinh những cống hiến to lớn của lực lượng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; vừa cung cấp luận cứ khoa học, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Khẳng định và tôn vinh những chiến công, thành tích vẻ vang của lực lượng ANND qua các giai đoạn lịch sử

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng điều hành phiên thảo luận thứ nhất.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu điều hành phiên thảo luận thứ hai.

Với tinh thần trên, Hội thảo đã nhận được hơn 100 tham luận tâm huyết sâu sắc có giá trị cả về lý luận và thực tiễn của các nhà khoa học, cán bộ Công an, Quân đội, các cấp, các ngành đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chính sách bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng ANND cách mạng, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Tổng kết nội dung tham luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Hội thảo đã làm rõ bối cảnh lịch sử, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng ANND.

Hội thảo tiếp tục khẳng định và tôn vinh những chiến công, thành tích vẻ vang của lực lượng ANND qua các giai đoạn lịch sử. Những chiến công, thành tích vẻ vang ấy được hun đúc từ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, ý chí kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng An ninh đã chủ động xây dựng cơ sở, thâm nhập vào cơ quan đầu não của địch để thu thập tin tức; dựa vào Nhân dân, phối hợp với các lực lượng vũ trang đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ căn cứ, bảo vệ chính quyền cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng An ninh tiếp tục kiên định lý tưởng cách mạng, đấu tranh mưu trí, dũng cảm trên mặt trận bí mật.

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, lực lượng An ninh chủ động tiếp nhận, phân loại tài liệu địch để lại, tham gia truy quét tàn quân, giữ vững an ninh, trật tự vùng mới giải phóng; mưu trí, dũng cảm đập tan âm mưu lợi dụng Fulro gây mất ổn định tình hình ở các tỉnh Tây Nguyên; phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của Tổ quốc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia từ ngoài lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị của đất nước.

Trong công cuộc đổi mới, lực lượng An ninh đã tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách bảo đảm an ninh quốc gia; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần thực hiện quan điểm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy".

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tổng kết nội dung tham luận của các đại biểu.

Hội thảo đồng thời khẳng định vai trò của Nhân dân, sự phối hợp giữa lực lượng ANND với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành, các lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Thấm nhuần sâu sắc bài học “lấy dân làm gốc”, lực lượng An ninh luôn được Nhân dân yêu thương, tin tưởng, che chở; chính tình cảm sâu nặng ấy là điểm tựa vững chắc, tiếp thêm ý chí, niềm tin và sức mạnh để lực lượng An ninh vượt qua mọi gian nan, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội thảo cũng đã xác định yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng ANND trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Kế thừa truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANND phải tiếp tục giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, xây dựng lực lượng đủ bản lĩnh, năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Lực lượng ANND phải chủ động nắm chắc tình hình, đi trước một bước trong tham mưu

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương. Cảm ơn các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học đã tham dự, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng vào thành công chung của Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Hội thảo đã thực sự là một diễn đàn khoa học quan trọng để nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND. Đồng thời, trao đổi làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu bế mạc Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh một số kết quả quan trọng của Hội thảo: Một là, thực tiễn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND khẳng định một chân lý mang tính quy luật của công tác an ninh quốc gia, rằng ở mỗi bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa luôn là điều kiện tiên quyết để đất nước liên tục phát triển.

Hai là, vị thế “thanh bảo kiếm” của lực lượng ANND không chỉ là sự khẳng định những thành tựu nổi bật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mà còn là hội tụ sức mạnh và kết tinh những nhân tố nền tảng: Sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng; bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chiến đấu cao, sự tôi luyện qua thực tiễn cách mạng; Mối quan hệ gắn bó máu thịt vớiNhân dân; Tinh thần tận tụy, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện của lực lượng ANND trong suốt chiều dài lịch sử 80 năm.

Ba là, trong kỷ nguyên phát triển mới, tư duy về bảo vệ an ninh quốc gia liên tục được đổi mới và phát triển theo hướng: toàn diện, chủ động, hiện đại, bao trùm, phục vụ và kiến tạo phát triển.

Bốn là, bảo vệ an ninh quốc gia trong điều kiện mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược. Lực lượng ANND là phải chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện đúng xu thế, nhất là các thời cơ chiến lược, phát hiện sớm nguy cơ, chủ động đi trước một bước trong tham mưu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Năm là, nền ANND, xây dựng nền ANND, thế trận ANND gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Sáu là, hiện đại hóa lực lượng ANND phải được đặt trong tổng thể hiện đại hóa nền an ninh quốc gia, gắn với đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển công nghiệp an ninh hiện đại, tự chủ, chiến lược, ứng dụng.

Bảy là, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới đòi hỏi phải luôn có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Ngoại giao và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương. Sự phối hợp đó phải được triển khai trên cả ba cấp độ: thống nhất nhận thức chiến lược, cơ chế phối hợp và tổ chức triển khai trong thực tế.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, những kết quả của Hội thảo hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và quân ta đang tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Sau Hội thảo, Ban tổ chức sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, chắt lọc các tham luận, ý kiến phát biểu, nhất là những luận điểm mới, những kiến nghị có giá trị, những vấn đề thực tiễn đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo tổng thuật khoa học có chất lượng, phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống và hoàn thiện tư duy, hoàn thiện về phương thức bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, cơ quan tham mưu chiến lược trong và ngoài lực lượng Công an cần khai thác kết quả Hội thảo vào nghiên cứu, giảng dạy, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời, tiếp tục mở rộng các hướng nghiên cứu mới về an ninh phi truyền thống, an ninh con người, sự kết hợp giữa an ninh truyền thống, phi truyền thống, các lĩnh vực an ninh cụ thể về kinh tế, mạng, an ninh dữ liệu, văn hóa, xã hội, quan hệ giữa an ninh phát triển và hội nhập quốc tế…