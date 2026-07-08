ANTD.VN - Sáng 8-7, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP dẫn đầu đoàn công tác đã đến chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện CATP nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập lực lượng Y tế Công an nhân dân (12-7-1947/12-7-2026).

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Lê Văn Tuân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện CATP nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập lực lượng Y tế CAND.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP tặng lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện CATP

Đồng chí Phó Giám đốc ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định đơn vị luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của CATP.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP phát biểu chúc mừng Bệnh viện CATP

Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ tặng lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện CATP

Thời gian tới, Thiếu tướng Lê Văn Tuân đề nghị tập thể cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện CATP tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Y tế CAND; xây dựng tập thể đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức và tinh thần phục vụ; chủ động đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện CATP phát biểu đáp từ

Thay mặt tập thể đơn vị, Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện CATP trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; đồng thời khẳng định, toàn thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.