Chủ tịch Quốc hội: Việc tổ chức kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 thể hiện quyết tâm chính trị rất cao

ANTD.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất vào đầu tháng 8 tới thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp UBTVQH

Sáng nay, 8-7, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp sẽ xem xét, cho ý kiến 39 nội dung với trọng tâm là nhiệm vụ lập pháp để chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất (khóa XVI) dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8; đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho Kỳ họp thứ hai vào cuối năm…

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương; xử lý ngay những vấn đề cấp bách, không thể chậm trễ; tháo gỡ ách tắc, đồng thời giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ cuối năm.

Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét 24 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ; 2 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai; xem xét, thông qua 10 pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chính phủ mới có Văn bản số 379, ngày 3/7/2026, đề nghị bổ sung dự án Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi để trình Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ phận liên quan rà soát thật kỹ, xem xét hai dự án luật này có đủ điều kiện để đưa vào chương trình Kỳ họp không thường lệ hay không.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm trong tháng 7, UBTVQH phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Kỳ họp không thường lệ.

Đối với những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau hoặc có chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; không để dồn công việc vào giai đoạn cuối mỗi phiên họp, kỳ họp.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, luật phải đi đôi, đồng bộ với nghị định, thông tư, có như vậy nghị quyết của Quốc hội tại mỗi kỳ họp mới có giá trị thực hiện ngay, mới đi vào cuộc sống của người dân và doanh nghiệp.