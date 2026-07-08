Quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò người đứng đầu

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu CATP. Cùng dự có đại diện các Phòng thuộc khối xây dựng lực lượng, thanh tra, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, y tế CATP.

Tham mưu quyết liệt, kịp thời, hiệu quả

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP yêu cầu hội nghị tập trung đánh giá, nhìn nhận vào những mặt còn chưa đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan; nêu những cách làm hay, sáng tạo và chia sẻ những bài học kinh nghiệm; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, hậu cần trong thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, khối xây dựng lực lượng, thanh tra, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, y tế tiếp tục khẳng định, duy trì tốt nhịp độ các mặt công tác trọng tâm, chuyển biến rõ nét trạng thái “chủ động đảm bảo”, tham mưu quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, đóng góp tích cực vào thành tích chung của CATP.

Toàn cảnh hội nghị

Đảng ủy Công an Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Chương trình hành động của Đảng ủy CATW và Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị gắn với mục tiêu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu phát biểu tại hội nghị

Các mặt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, đã xây dựng, ban hành “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ CATP Hà Nội”, góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, là dấu ấn thể hiện bước phát triển trong công tác xây dựng lực lượng trong tình hình mới.

Các phong trào thi đua được phát động tổ chức sâu rộng, thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 468 tập thể và 3.657 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trong công tác xây dựng lực lượng, đã triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội về xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, xây dựng Công an cấp xã, gắn với triển khai mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp, đặc biệt là triển khai Nghị quyết số 02 ngày 31/3/2026 của Đảng ủy CATW về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng “Bộ tinh; tỉnh toàn diện; xã vững mạnh; bám cơ sở” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới với nhiều nội dung nhiệm vụ, giải pháp mang tính đặc thù đối với địa bàn Thủ đô. Chủ động đảm bảo tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ kịp thời nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, đồng chí Trưởng phòng Tham mưu cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực...

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, lãnh đạo, chỉ huy một số phòng nghiệp vụ và Công an phường Long Biên, Ba Đình đã trình bày tham luận, đánh giá vai trò lãnh đạo chỉ huy trong công tác phòng ngừa sai phạm của cán bộ chiến sĩ và đánh giá 6 tháng triển khai phong trào thi đua Ba nhất của các đơn vị, hiệu quả của công tác chấm điểm thi đua hàng tháng, chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND, đề xuất những phương hướng thực hiện từ nay đến cuối năm 2026; Những tồn tại, hạn chế vi phạm được chỉ ra trong công tác thanh tra chuyên đề, thanh tra đột xuất trong 6 tháng đầu năm và những khó khăn vướng mắc, giải pháp giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị Công an thành phố;

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Đại diện các phòng chức năng trình bày tham luận tại hội nghị

Tiến độ tham mưu triển khai cải tạo sửa chữa trụ sở các đơn vị, giới thiệu địa điểm, xây dựng trụ sở công an cấp xã mới, phương án sắp xếp, giải quyết xử lý cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế, khó khăn vướng mắc và các nhiệm vụ tập trung thực hiện hàng tuần, hàng tháng các công việc, dự án để bảo đảm tiến độ yêu cầu đề ra với khối lượng công việc rất lớn từ nay đến cuối năm 2026; Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, bảo đảm hạ tậng viễn thông tin học, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo mô hình tổ chức mới và chuyển đổi số trong CATP...

Phục vụ toàn diện các mặt công tác của CATP

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ 6 tháng đầu năm 2026 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô. Trong bối cảnh triển khai đồng thời nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Thành phố, CATP tiếp tục hoàn thiện mô hình Công an địa phương hai cấp; yêu cầu xây dựng lực lượng ngày càng cao, toàn diện và hiện đại hơn, mỗi lĩnh vực công tác đều đứng trước những yêu cầu mới về tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng lực lượng, thanh tra, tài chính, hậu cần, kỹ thuật và y tế đã bám sát yêu cầu thực tiễn, chủ động tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần giữ vững sự ổn định, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm điều kiện phục vụ toàn diện các mặt công tác của Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Giám đốc nêu một số công tác nổi bật của khối xây dựng lực lượng, thanh tra, tài chính, hậu cần, kỹ thuật và y tế trong 6 tháng đầu năm 2026: Tập trung tham mưu Đảng ủy Công an Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy; ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch trọng tâm; tổ chức 8 đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP đối với cấp ủy, Bí thư Đảng ủy Công an cấp xã. Ban hành và triển khai sâu rộng Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội; tổ chức hiệu quả Phong trào thi đua "Ba nhất"; đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng đa nền tảng, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô với thông điệp "Làm thật - Tiến độ thật - Hiệu quả thật".

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”, tập trung kiểm tra các lĩnh vực trọng điểm, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng.

Chủ động tham mưu, huy động nguồn lực triển khai Đề án xây dựng trụ sở Công an cấp xã, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, chuyên đổi số, cơ yếu, kỹ thuật, hậu cần, y tế; bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Công an thành phố.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các khối xây dựng lực lượng, thanh tra, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, y tế CATP đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, đồng chí Phó Giám đốc cũng nhấn mạnh những kết quả đạt được mới là tiền đề, chưa phải mục tiêu cuối cùng.

Vẫn còn những tồn tại đã được chỉ ra qua nhiều đợt kiểm tra, giám sát nhưng chuyển biến còn chậm; nhiều nguy cơ đã được nhận diện nhưng chưa có giải pháp phòng ngừa hiệu quả; nhiều nhiệm vụ đã xác định rõ trách nhiệm nhưng kết quả thực hiện chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị soi chiếu với thực tiễn của đơn vị mình; đánh giá đúng những hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và khẩn trương đề ra giải pháp khắc phục.

7 vấn đề cần tập trung thực hiện

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh 7 vấn đề cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Cụ thể, các đơn vị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và phát huy vai trò "Tư lệnh" của các phòng chức năng. Qua thực tiễn 6 tháng đầu năm cho thấy, những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đều có điểm chung là cấp ủy, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp tháo gỡ khó khăn và trực tiếp chịu trách nhiệm vệ kết quả thực hiện. Ngược lại, phần lớn những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Hội nghị đều xuất phát từ khâu tổ chức thực hiện. Có nhiệm vụ đã được chỉ đạo nhiều lần nhưng chuyên biến còn chậm; có khó khăn phát sinh từ cơ sở nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời; có tồn tại đã được nhắc qua nhiều đợt kiểm tra, giám sát nhưng chưa được khắc phục dứt điểm. Khó khăn là khách quan, nhưng để khó khăn kéo dài là trách nhiệm chủ quan; tồn tại có thể phát sinh nhưng để tồn tại lặp đi lặp lại thì trước hết thuộc trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong công tác lãnh đạo, điều hành, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm phát hiện, chậm chỉ đạo, chậm xử lý, chậm chuyển biến. Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 77 của Đảng ủy CATP thực hiện Chỉ thị số 09 của Thành ủy Hà Nội; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Mỗi đồng chí lãnh đạo phải thực hiện nghiêm phương châm "3 trước": dự báo trước, chuẩn bị trước, hành động trước; phải nắm chắc tình hình đơn vị, nắm chắc tiến độ từng nhiệm vụ, nắm chắc những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Rà soát, hoàn thiện cơ chế hướng dẫn, kiểm tra đối với Công an cấp xã theo hướng bám lĩnh vực, bám địa bàn, bám tiến độ và bám kết quả. Mỗi cuộc kiểm tra phải chỉ rõ việc làm được, việc chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp khắc phục và thời hạn hoàn thành; đồng thời theo dõi đến khi kết luận kiểm tra được thực hiện đầy đủ.

Tăng cường quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; chủ động nhận diện nguy cơ, nắm chắc diễn biến tư tưởng, hoàn cảnh, mối quan hệ xã hội và những biêu hiện bất thường của cán bộ để có biện pháp quản lý, giáo dục, phòng ngừa kịp thời.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng "đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng trách nhiệm".

Tiếp tục xây dựng văn hóa thực thi công vụ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thi đua và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. Việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử, Phong trào thi đua "Ba nhất" và công tác tuyên truyền phải tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ; mỗi mô hình, mỗi phong trào phải có sản phẩm cụ thể, có hiệu quả thực tiễn, tuyệt đối không hình thức, không chạy theo số lượng.

Mỗi đơn vị phải xây dựng ít nhất 1 mô hình, 1 cách làm mới hoặc 1 điển hình tiên tiến có giá trị thực tiễn đề triển khai, đánh giá và nhân rộng trong toàn lực lượng. Ban Giám đốc sẽ lấy hiệu quả của Phong trào thi đua "Ba nhất", việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử và kết quả công tác tuyên truyền làm một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, người đứng đầu và kết quả thi đua năm 2026.

Chuyển đối số trong Công an thành phố phải chuyển mạnh từ ứng dụng công nghệ sang quản trị bằng dữ liệu. Trọng tâm là xây dựng hồ sơ điều hành điện tử đối với từng cán bộ, chiến sĩ. Mỗi cán bộ chỉ có một hồ sơ số thống nhất, được các đơn vị cập nhật theo chức năng, nhiệm vụ.

Ngoài ra, các đơn vị cần chủ động tài chính, hậu cần, y tế phục vụ công tác, huy động nguồn lực, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND.

Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn quyết định việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, đồng thời tạo nền tảng để triển khai thắng lợi nhiệm vụ năm 2027, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị ngay sau Hội nghị khẩn trương cụ thể hóa toàn bộ các kết luận chỉ đạo thành kế hoạch hành động; xác định rõ việc gì phải làm, ai chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và sản phẩm phải đạt được; tập trung chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra thường xuyên, đôn đốc liên tục, xử lý dứt diểm những tồn tại, điểm nghẽn ngay từ cơ sở. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần "Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Hiệu quả", giữ vững quyết tâm chính trị, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.