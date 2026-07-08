'Trường học Ba nhất an ninh, an toàn' - kiến tạo môi trường học đường an toàn

ANTD.VN - Phát huy cao độ tinh thần an ninh chủ động, Phòng An ninh Chính trị nội bộ CATP Hà Nội đã chủ trì, triển khai hiệu quả mô hình “Trường học Ba nhất về an ninh, an toàn” với quyết tâm phòng ngừa và xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục.

Một trong những điểm sáng tiêu biểu của hơn 1.000 mô hình "Ba nhất" cấp cơ sở tại Hội nghị sơ kết 5 tháng triển khai phong trào thi đua của Công an Thủ đô có tên mô hình 'Trường học Ba nhất an ninh, an toàn'.

Từ tuyên truyền rộng rãi tại các nhà trường về an toàn, an ninh mạng và những cảnh báo...

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội Bộ CATP Hà Nội cho biết, mô hình “Trường học Ba nhất về an ninh, an toàn” được triển khai đồng bộ nhằm mục tiêu cao nhất là bảo đảm môi trường giáo dục lành mạnh; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, giảm thiểu tối đa bạo lực học đường, hướng học sinh tuân thủ nghiêm nội quy Nhà trường và các quy định của pháp luật, góp phần kiến tạo môi trường học đường an toàn.

...Đến những chia sẻ theo nhóm nhỏ trong từng lớp học

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT Hà Nội tổ chức hướng dẫn, tập huấn và phổ biến pháp luật tại 35 cơ sở giáo dục cho hơn 16.000 học sinh. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào nhận diện phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn chặn hành vi ngược đãi, bạo lực và xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tham mưu CATP báo cáo Chủ tịch UBND TP chỉ đạo 126 UBND cấp xã, cùng các sở, ngành thành phố tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ hè năm 2026.

...Cùng sự trao đổi, đồng hành với các thầy cô...

Công tác phối hợp đa chiều giữa lực lượng Công an, Sở GDĐT, Công an cấp xã, Nhà trường và gia đình được duy trì thường xuyên qua việc trao đổi thông tin, thống kê, phân tích số liệu vi phạm để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Thực hiện phương châm "Phòng mạnh để tham mưu, hướng dẫn và hỗ trợ; Công an cấp xã vững để trực tiếp tổ chức thực hiện", hướng tới mô hình "Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở", CBCS Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã trực tiếp xuống địa bàn, đồng hành cùng Công an cấp xã thực hiện thu thập dữ liệu, rà soát hệ thống các trường THPT trên toàn địa bàn thành phố.

...Đã tạo ra những điểm sáng trong thực hiện mô hình “Trường học Ba nhất về an ninh, an toàn”

Việc hỗ trợ, nâng cao năng lực cho lực lượng cơ sở được xác định là một trong những tiêu chí then chốt để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Từ sự sát sao đó, mô hình 'Trường học Ba nhất an ninh, an toàn' đã được ghi nhận triển khai thực chất, có hiệu quả tại các trường THPT Chương Mỹ A, THPT Yên Hòa, THPT Đại Mỗ...

Tại các điểm trường này, cơ chế 3 bên giữa nhà trường, gia đình và lực lượng Công an được phối hợp nhịp nhàng thông qua việc thiết lập các kênh kết nối chính thức, công khai.

Sự tham gia tích cực của học sinh vào công tác phòng chống bạo lực, cùng việc đẩy mạnh tuyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, Đường dây nóng của CATP đã giúp phát hiện sớm, ngăn chặn từ gốc các nguy cơ bạo lực học đường hay tội phạm trên không gian mạng.

Theo chỉ huy Phòng An ninh chính trị nội bộ, mô hình nhằm Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an và CATP Hà Nội phát động. Từ lời phát động ấy, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã chủ động xây dựng, cụ thể hóa các nội dung thi đua phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, những kết quả thiết thực trong triển khai mô hình “Trường học Ba nhất về an ninh, an toàn” không chỉ khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm của Phòng An ninh Chính trị nội bộ mà còn là những chiến công ý nghĩa, đóng góp vào thành tích chung chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.