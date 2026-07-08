Công tác thanh tra giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quyền lực, phòng ngừa sai phạm

Tham dự buổi tọa đàm có Đại tá, Tiến sỹ Phan Văn Bé – Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an; Thượng tá Nguyễn Huy Bình – Phó trưởng phòng Chính trị, Học viện An ninh nhân dân; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong CATP...

Công tác thanh tra - công cụ quan trọng để phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ, trong những năm qua, công tác thanh tra luôn được xác định là một trong những công cụ quan trọng giúp cấp ủy, lãnh đạo các cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy, điều hành trong lực lượng Công an nhân dân.

Đối với CATP Hà Nội, công tác thanh tra đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm soát quyền lực; phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tọa đàm



Thời gian qua, dù đã có những hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm đối với từng mặt công tác thanh tra, nhưng chưa có một diễn đàn khoa học chuyên đề nào của CATP Hà Nội tập trung nghiên cứu, trao đổi một cách trực tiếp và có hệ thống về vai trò của công tác thanh tra đối với công tác an ninh; về những tác động của hoạt động thanh tra đến chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn Thủ đô. Vì vậy, việc tổ chức tọa đàm khoa học có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đặc biệt, tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; lực lượng Công an nhân dân tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Quang cảnh tọa đàm

"Ban Tổ chức mong muốn các tham luận và ý kiến trao đổi tại tọa đàm sẽ tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm như vị trí, vai trò của công tác thanh tra trong công tác an ninh; những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng ngừa sai phạm, kiểm soát quyền lực; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra tại cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thanh tra" - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT

Tại toạ đàm, Thượng tá Nguyễn Bắc Sơn - phó Chánh Thanh tra CATP Hà Nội nêu những kết quả nổi bật, khó khăn, vướng mắc và gợi mở một số vấn đề lý luận, thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trong giai đoạn hiện nay.

Theo Thượng tá Nguyễn Bắc Sơn, ngày 1/7/2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thượng tá Nguyễn Bắc Sơn - phó Chánh Thanh tra CATP Hà Nội báo cáo tại tọa đàm

Ngay sau khi triển khai mô hình tổ chức mới, Thanh tra CATP đã tập trung tham mưu Ban Giám đốc CATP rà soát, điều chỉnh các quy trình công tác, tiếp nhận hồ sơ chuyển giao từ Công an cấp huyện, đồng thời tổ chức triển khai các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục và hiệu quả.

Thực tế đã chứng minh vai trò ngày càng quan trọng của công tác thanh tra trong hoạt động của CATP bằng việc chủ động phát hiện nguy cơ, phòng ngừa sai phạm, chấn chỉnh những hạn chế trong quản lý, tham mưu hoàn thiện cơ chế điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và thúc đẩy chuyển đổi số, công tác thanh tra đã và đang góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Qua thực tiễn hoạt động thanh tra thời gian qua có thể nhận thấy một số vấn đề nổi lên cần tiếp tục được nghiên cứu.

Trước hết, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng Công an các cấp. Tại Hà Nội, địa bàn trung tâm chính trị - hành chính của cả nước, các vụ việc khiếu kiện đông người, các đoàn công dân tập trung đông người luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự nếu không được dự báo, quản lý và xử lý kịp thời.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm

Bên cạnh đó, trong điều kiện yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước ngày càng cao, việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Một nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác xây dựng lực lượng. Qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thời gian qua cho thấy phần lớn các vụ việc phát sinh trong nội bộ đều có nguyên nhân từ công tác quản lý cán bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nếu cấp ủy và người đứng đầu thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương thì sẽ góp phần quan trọng trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa đơn thư nội bộ…

Đối với công tác an ninh, yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng đang đặt ra nhiều vấn đề mới.

Một vấn đề khác cần được nhìn nhận một cách khách quan là chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính lực lượng Thanh tra CATP Hà Nội trong thời gian qua. Trong điều kiện thực hiện mô hình tổ chức mới, khối lượng công việc tăng mạnh, phạm vi quản lý mở rộng nhưng lực lượng Thanh tra CATP vẫn được lãnh đạo cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới cũng đòi hỏi lực lượng thanh tra phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, phương pháp công tác, chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Có thể khẳng định, công tác thanh tra ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quyền lực, phòng ngừa sai phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn tiếp tục đặt ra cần được nghiên cứu, trao đổi và làm rõ hơn.

"Không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong công tác thanh tra

Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Đại tá Phan Văn Bé - Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an đã cho ý kiến về vai trò của công tác thanh tra trong nâng cao chất lượng hiệu quả công tác an ninh trên địa bàn Hà Nội

Theo Đại tá Phan Văn Bé, chủ đề của tọa đàm có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng, đặt ra nhiều yêu cầu mới, thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Đại tá, Tiến sỹ Phan Văn Bé - Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu chỉ đạo

Qua công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và theo dõi hoạt động của Thanh tra CATP Hà Nội trong thời gian qua, Thanh tra Bộ Công an đánh giá, lực lượng Thanh tra CATP đã phát huy tốt vai trò tham mưu đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trong kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Công an đối với các đơn vị làm công tác an ninh.

Nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra đã tập trung vào việc chấp hành quy trình, chế độ công tác, quản lý cán bộ, quản lý hồ sơ nghiệp vụ, quản lý tài chính, tài sản và việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; qua đó kịp thời phát hiện sơ hở trong quản lý, kiến nghị các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng an ninh.

Các kết luận thanh tra ngày càng bảo đảm khách quan, chính xác, có căn cứ, không chỉ chỉ rõ tồn tại mà còn đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát nội bộ, góp phần phòng ngừa vi phạm, không để phát sinh các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia...

“Trong tình hình hiện nay và tiếp theo, công tác thanh tra Công an sẽ tiếp tục đóng góp ngày càng quan trọng hơn đối với việc đảm bảo an ninh chính trị của Thủ đô. Với công tác thanh tra, việc xác minh phải kỹ lưỡng, xem xét thận trọng, đánh giá khách quan, kết luận chính xác, giải quyết nhân văn, xử lý đúng quy định” - Đại tá Phan Văn Bé nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Huy Bình – Phó Trưởng phòng Chính trị Học viện An ninh Nhân dân phát biểu tại tọa đàm

Cho ý kiến tại tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Huy Bình – Phó Trưởng phòng Chính trị Học viện An ninh Nhân dân đã tập trung vào 3 nội dung, đó là nhấn mạnh vai trò công tác thanh tra, việc hoàn thiện quy trình công tác và nâng cao nhận thức về công tác thanh tra của các bộ chiến sỹ.

Theo Thượng tá Nguyễn Huy Bình, từ công tác thanh tra sẽ thấy được quy trình, quá trình công tác. Tuy vậy, ngay từ đầu mỗi đơn vị phải có tính chủ động trong việc ban hành các quy trình công tác tại đơn vị mình.

“Hà Nội đang có chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt đặt ra nhiều cơ hội và thách thức mới, trong đó vấn đề giải phóng mặt bằng, an ninh nông thôn, thu hút đầu tư…là những vấn đề trọng tâm” - Thượng tá Nguyễn Huy Bình nhận định.

Thời gian tới, Thanh tra CATP Hà Nội cần tiếp tục làm tốt công tác thanh tra, phát huy vai trò góp phần hoàn thiện thể chế, phát hiện tồn tại, vi phạm. Bên cạnh đó, cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị cần nhận thức rõ vai trò của Thanh tra, thấy được mặt tích cực của công tác này, qua đó hoàn thiện quy trình công tác, tránh tâm lý lo sợ, lo âu, che giấu. Thanh tra CATP cũng cần lựa chọn địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo để triển khai công tác thanh tra, tránh dàn trải dẫn đến thiếu hiệu quả….

Chủ đề các tham luận tại tọa đàm được đặt ra hết sức "đúng" và "trúng" với tình hình thực tiễn. Đó là “Công tác phối hợp xây dựng phương án trong công tác giải quyết đoàn khiếu kiện đông người”; “Công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra chuyên đề bảo vệ bí mật Nhà nước đối với các đơn vị trong CATP”; “Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng”; “Công tác phối hợp xây dựng phương án trong công tác giải quyết đoàn khiếu kiện đông người”; “Công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra chuyên đề bảo vệ bí mật Nhà nước đối với các đơn vị trong CATP”; “Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng”; “Vai trò của công tác thanh tra trong nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh, phòng ngừa tiêu cực, sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính”; “Công tác thanh tra góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh trên địa bàn Thành phố Hà Nội”; “Công tác thanh tra trong phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia”…

Đại tá Đoàn Đức Thắng - Chánh Thanh tra CATP Hà Nội phát biểu tại tọa đàm

Kết thúc tọa đàm, được sự uỷ quyền của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Đại tá Đoàn Đức Thắng - Chánh Thanh tra CATP Hà Nội đã trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến tham luận sâu sắc, đầy tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu tham dự tọa đàm.

"Để phát huy tối đa kết quả của tọa đàm hôm nay vào thực tiễn công tác, đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá như nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa thanh tra với hệ lực lượng an ninh; Nhân rộng các mô hình, hoạt động phối hợp hiệu quả, đổi mới công tác tập huấn nâng cao năng lực cán bộ; Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực thông qua cơ chế trưng dụng cán bộ; Chủ động kiểm soát, xử lý hiệu quả thông tin liên quan đến nội bộ trên không gian mạng; Rà soát, đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra....", đồng chí Chánh Thanh tra CATP Hà Nội nêu rõ.