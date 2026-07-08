Tri ân nguyên lãnh đạo và gia đình cán bộ dịp 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an xã Chương Dương (Hà Nội) đã đến thăm hỏi nguyên chỉ huy lực lượng an ninh qua các thời kỳ và thân nhân cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt.

Công an xã Chương Dương tặng quà, tri ân đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Lý, nguyên Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Chiều 7/7, căn nhà nhỏ ở thôn Tự Nhiên 1, xã Chương Dương đón một đoàn khách quen. Đoàn công tác do Trung tá Trịnh Công Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an xã dẫn đầu, cùng Trung tá Tô Văn Quốc, Phó Trưởng Công an xã và đại diện Chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên. Người họ tìm đến là Thượng tá Nguyễn Văn Lý, nguyên Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Thường Tín (cũ).

Cuộc gặp gỡ diễn ra thân tình với những cái bắt tay siết chặt. Trung tá Trịnh Công Sơn thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an xã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Lý cùng các thế hệ chỉ huy Đội An ninh qua từng giai đoạn. Kinh nghiệm và tâm huyết của lớp người đi trước đã bồi đắp cho lực lượng An ninh nhân dân từng bước trưởng thành, lập nhiều chiến công trong bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đáp lại tình cảm ấy, Thượng tá Nguyễn Văn Lý không giấu niềm vui. Đồng chínhắc đến những kết quả bước đầu mà Công an xã Chương Dương gặt hái sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Rồi ông trầm giọng nói về phần việc phía trước.

Địa bàn đang và sẽ triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế, xã hội, từ Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đến Trục không gian quốc lộ 1A, kéo theo áp lực không nhỏ về an ninh trật tự. Đồng chí mong cán bộ, chiến sĩ giữ vững đoàn kết, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó để xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã.

Cũng trong chiều 7/7, một đoàn công tác khác của Công an xã lên đường. Lần này Trung tá Tạ Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã làm Trưởng đoàn, đi cùng đại diện Chi hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên. Điểm đến là gia đình cháu Tô Tiến Dũng, sinh năm 2008, con của Trung tá Tô Văn Quốc, cán bộ phụ trách công tác an ninh của đơn vị.

Buổi thăm diễn ra giản dị mà ấm áp. Đoàn hỏi han sức khỏe, chuyện học hành, đời sống thường ngày của gia đình, rồi trao món quà nhỏ kèm những lời động viên chân thành. Mong muốn của người trong đoàn gọn gàng mà thấm thía, rằng gia đình giữ vững niềm tin, nghị lực, để những ước mơ của cháu Dũng có thêm điểm tựa vươn tới tương lai.

Với Công an xã Chương Dương, mỗi chuyến đi như vậy không đơn thuần là một hoạt động kỷ niệm. Đó là cách lực lượng hôm nay tri ân lớp cán bộ đi trước, cũng là cách nhắc nhau về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Từ những căn nhà nơi phía Nam Thủ đô, truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân lại được trao tay thế hệ kế cận, cùng lời hứa lặng lẽ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bình yên cho địa bàn.