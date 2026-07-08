Lần đầu tiên quy định điểm sàn ngành luật bên cạnh khối y dược và sư phạm

ANTD.VN - Ngày 8-7, Bộ GD-ĐT đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho các khối ngành đặc thù: khoa học sức khỏe, đào tạo giáo viên và pháp luật năm 2026.

Bộ GD-ĐT lần đầu tiên đưa ra quy định điểm sàn với lĩnh vực Pháp luật.

Chiều 8-7, Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho các khối ngành đặc thù: khoa học sức khỏe, đào tạo giáo viên và pháp luật năm 2026.

Mức điểm sàn này là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên.

Theo đó, các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật lấy điểm sàn 19 với tổ hợp ba môn văn hóa. Các ngành còn lại có điểm sàn là 20, đều cao hơn năm ngoái một điểm.

Ngưỡng xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17, tăng 0,5. Mức này đã cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số.

Điểm sàn 11 ngành khối sức khỏe như Y, Dược năm nay là 18-22, tăng trở lại sau khi giảm mạnh vào năm ngoái.

Ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt vẫn có yêu cầu đầu vào cao nhất với 22 điểm, tăng 1,5 điểm so với năm ngoái. Kế đến là Y học cổ truyền và Dược học với 20 điểm.

Các ngành khác thuộc nhóm ngành sức khỏe tuyển thí sinh từ 18 điểm trở lên, gồm Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT cũng lần đầu tiên đưa ra quy định điểm sàn với lĩnh vực Pháp luật là 20/30. Năm ngoái, theo chuẩn với đào tạo hệ đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định người học các ngành đào tạo Pháp luật phải có tổng điểm xét tuyển đầu vào đạt 60% mức tối đa của thang điểm, tức 18/30.

Sau khi Bộ GD-ĐT quy định ngưỡng đảm bảo đầu vào chung của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH sẽ công bố điểm sàn xét tuyển của trường cho các ngành đặc thù.