Mới nhất: Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người trốn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

ANTD.VN - Dự thảo Bộ luật Hình sự bổ sung xử lý hành vi dùng AI giả mạo giọng nói, hình ảnh để chiếm đoạt tài sản, đồng thời đề xuất xử lý hình sự người trốn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Tại khoản 1 Điều 290 dự thảo Bộ luật Hình sự, Bộ Công an đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định, người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây thì bị phạt cảnh cáo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng-3 năm:

Hành vi sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng, dữ liệu định danh điện tử, dữ liệu xác thực điện tử hoặc thông tin thanh toán khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản số, tài khoản thanh toán của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản;

Thực hiện hành vi gian dối trong giao dịch điện tử hoặc hoạt động trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản; Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài sản;

Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hoặc phương tiện công nghệ khác để giả mạo giọng nói, hình ảnh, sinh trắc học, thông tin xác thực của các tổ chức, cá nhân.

Như vậy, nếu quy định này được thông qua, hành vi lợi dụng AI để giả mạo giọng nói, hình ảnh, sinh trắc học hoặc thông tin xác thực nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ có thể bị xử lý hình sự. Với khung cơ bản, người vi phạm có thể đối mặt với mức phạt tù đến 3 năm.

Đặc biệt, dự thảo Bộ luật Hình sự còn đề xuất xử lý hình sự người trốn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Ngoài hành vi không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ như quy định hiện hành tại Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015, Bộ Công an đề xuất bổ sung hành vi không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân vào “Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân”.

Theo đó, người nào không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi công dân khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, quyết định gọi nhập ngũ, quyết định gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, quyết định gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp phạm tội thuộc trường hợp tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ; Phạm tội trong thời chiến hoặc lôi kéo người khác cùng phạm tội thì bị phạt tù từ 2-5 năm:

Như vậy, Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sẽ bao gồm 3 hành vi:

Không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ, quyết định gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Không chấp hành quyết định gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Việc bổ sung hành vi không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe vào phạm vi xử lý hình sự nhằm tăng tính răn đe hơn so với việc chỉ xử phạt hành chính, khắc phục tình trạng cố tình né tránh ngay từ khâu khám tuyển.