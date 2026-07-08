Rà soát tiến độ triển khai dự án hệ thống camera AI phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự

ANTD.VN - Ngày 8-7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị Báo cáo rà soát tiến độ triển khai Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án “Triển khai hệ thống camera AI giám sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 05 điểm nghẽn của Thành phố”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Đức Huyên, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo các sở, ngành Thành phố: Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Tài chính; đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện các doanh nghiệp công nghệ: GTEL, MobiFone, TFS.

Về phía Công an Thành phố còn có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP; Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP; đại diện chỉ huy các phòng chức năng CATP.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu quán triệt nội dung hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP nhấn mạnh, dự án triển khai hệ thống camera AI giám sát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 05 điểm nghẽn của Thành phố là công trình có quy mô lớn, yêu cầu cao về chất lượng, tính ổn định, khả năng mở rộng, an toàn thông tin và tiến độ thực hiện. Việc rà soát, đánh giá phải được tiến hành khách quan, toàn diện, trên cơ sở yêu cầu nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật và hiệu quả đầu tư.

Trung tá Lê Công Trung, Phó Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tá Lê Công Trung, Phó Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu trình bày báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc triển khai dự án. Theo đó, ngay sau khi Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, CATP đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo quy định.

Đến nay, CATP đã hoàn thành khảo sát trên 21.000 vị trí lắp đặt camera, hơn 1.000 tuyến cáp quang; khảo sát hiện trạng hệ thống camera, hệ thống truyền dẫn tại 126 Công an cấp xã, các Trung tâm mạng lõi và khoảng 40.000 thiết bị. Trên cơ sở đó, CATP đã xây dựng hoàn chỉnh phương án kỹ thuật tổng thể đối với các hệ thống.

Báo cáo cũng nêu rõ, dự án không chỉ phục vụ giám sát giao thông mà còn hướng tới xây dựng hệ thống camera AI chuyên dụng phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý đô thị và hỗ trợ giải quyết các điểm nghẽn của Thành phố.

Đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đức Huyên, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các phòng chức năng CATP tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp công nghệ trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến giải pháp triển khai hệ thống camera AI.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, sở, ban, ngành Thành phố, các phòng chức năng CATP và doanh nghiệp công nghệ tập trung trao đổi về tiêu chí kỹ thuật, khả năng tích hợp hệ thống, tài nguyên xử lý dữ liệu, yêu cầu lưu trữ, an toàn thông tin, tính ổn định, khả năng mở rộng và hiệu quả vận hành lâu dài.

Các ý kiến thống nhất cho rằng, việc lựa chọn sản phẩm, giải pháp công nghệ phải căn cứ vào kết quả kiểm thử thực tế, nhu cầu nghiệp vụ cụ thể và khả năng đáp ứng đồng bộ của toàn hệ thống; không chỉ xem xét giá thiết bị đầu cuối mà cần đánh giá tổng thể chi phí đầu tư, vận hành, bảo trì và khai thác dữ liệu.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị tiếp tục xây dựng bộ tiêu chí, quy trình, khung đánh giá thống nhất đối với các sản phẩm, giải pháp camera AI. Việc đánh giá phải làm rõ yêu cầu về kỹ thuật, an ninh, an toàn, chất lượng, khả năng tích hợp, chi phí và hiệu quả vận hành, bảo đảm lựa chọn được giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công an Thành phố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham gia trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu. Đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh, các sản phẩm được lựa chọn phải bảo đảm yêu cầu về an ninh, an toàn, bảo mật, tính năng, tác dụng, chất lượng kỹ thuật, khả năng tích hợp và hiệu quả vận hành.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị khẩn trương tiếp thu ý kiến tại hội nghị, tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá kỹ các sản phẩm, giải pháp công nghệ, hoàn thiện hồ sơ, phương án kỹ thuật, phương án tài chính và kế hoạch triển khai; xác định rõ trách nhiệm, rõ tiến độ đối với từng phần việc. Đồng thời, các nội dung liên quan đến kỹ thuật, kết nối, quản trị hệ thống, xử lý dữ liệu, máy chủ, lưu trữ, trung tâm điều hành phải được tính toán tổng thể, đồng bộ, tránh tình trạng đầu tư xong nhưng không khai thác hiệu quả.