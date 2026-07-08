Nhiều vi phạm trong nạo vét duy tu công trình hàng hải, Cục Hàng hải nộp khắc phục 60 tỷ đồng

ANTD.VN - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo trì công trình hàng hải tại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.

Loạt vi phạm trong nạo vét bảo trì

Theo kết luận, trong công tác lập, phê duyệt quy trình và kế hoạch bảo trì công trình hàng hải, TTCP chỉ ra trước 30/12/2022, 43 luồng hàng hải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT (cũ- nay là Bộ Xây dựng) chưa được Bộ này, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xây dựng, phê duyệt quy trình bảo trì là không đúng quy định.

Do đó, kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải các năm 2020, 2021, 2022, 2023 được lập, phê duyệt là chưa đầy đủ cơ sở, chưa bảo đảm căn cứ pháp lý, không đúng quy định.

Ngoài ra, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam còn vi phạm về quy trình bảo trì dẫn đến xây dựng kế hoạch bảo trì hằng năm không đầy đủ căn cứ pháp lý; các vi phạm về kế hoạch bảo trì dẫn đến xác định nhu cầu và tần suất nạo vét duy tu không đầy đủ căn cứ theo quy định, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả.

Đối với thực hiện bảo trì các công trình hàng hải từ 2020 - 2025, TTCP chỉ ra, nhiều công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải triển khai chậm so với kế hoạch được phê duyệt, phải điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện qua nhiều năm, không phù hợp với mức độ ưu tiên 1 “rất cần thiết”. Việc này ảnh hưởng đến tính kịp thời trong duy trì chuẩn tắc luồng và hiệu quả khai thác luồng hàng hải.

Bên cạnh đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ GTVT (cũ) cũng chưa triển khai nạo vét duy tu theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc đối với các tuyến luồng có tính chất nạo vét duy tu thường xuyên, lặp lại hằng năm.

Nhiều dự án nạo vét luồng hàng hải bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm

Đối với các công trình, dự án bảo trì được thanh tra trực tiếp, khối lượng thi công thực tế tại công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải được thanh tra vượt khối lượng cho phép trong Quyết định phê duyệt thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Giấy phép nhận chìm ở biển do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Tài nguyên và Môi trường) cấp, với mức vượt lớn dẫn tới nguy cơ có thể ảnh hưởng đến môi trường là không đúng quy định tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, 2020.

Trong công tác lựa chọn nhà thầu; nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, TTCP cũng nêu hàng loạt vi phạm khác.

Kết luận TTCP cũng chỉ ra trong công tác lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng, việc chấm điểm tiêu chí kinh nghiệm không đúng yêu cầu trong E-HSMT, dẫn đến kết quả chấm điểm đánh giá "Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu" không đúng tại các gói tư vấn giám sát SGVT 2022,2023;

Nhân sự chủ chốt không đảm bảo năng lực, điều kiện nhưng vẫn đánh giá đạt tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật là không đúng quy định trong E-HSMT (các gói tư vấn giám sát LH 2023, 2024-2025).

Cục Hàng hải và Đường thủy đã nộp khắc phục số tiền 60 tỷ đồng

Tại các công trình SH, SGVT, do không dùng máy và thiết bị thi công, khối lượng thi công được tính toán, xác định có sai sót, vượt quá với số tiền xấp xỉ 26 tỷ đồng; tại các công trình LH 2022, 2023, 2024-2025 do vi phạm trong thiết kế nạo vét vượt quá dẫn đến sai sót trong xác định khối lượng nghiệm thu, thanh toán với số tiền hơn 30,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự toán các gói thầu tư vấn khảo sát, khảo sát đo đạc độ sâu… được xác định vượt giá trị hàng trăm triệu đồng.

Dự án đê kè Cửa Việt cũng nghiệm thu, thanh toán sai khối lượng, thừa khối lượng với giá trị khoảng 1,18 tỷ đồng.

Cục Hàng hải nộp khắc phục 60 tỷ đồng

Đối với 11/11 dự án chuyển tiếp từ trước năm 2020, TTCP xác định đều chậm tiến độ so với thời hạn trong hợp đồng. Thậm chí, có dự án Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tạm dừng cấp mới các dự án xã hội hóa nạo vét nhưng Bộ GTVT vẫn tiếp tục chấp thuận thêm 3 nhà đầu tư trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn nhà đầu tư không đủ năng lực, giao thời hạn thực hiện dự án quá dài đến 50 năm là không có cơ sở.

"Từ đó cho thấy, công tác quản lý, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm không bảo đảm căn cứ pháp lý, không đánh giá đầy đủ năng lực và tính khả thi, dẫn đến các dự án kéo dài, không đạt mục tiêu, phải chấm dứt hoặc chuyển giao", kết luận của TTCP chỉ rõ.

Vẫn theo thông báo kết luận của TTCP, trong giai đoạn từ 1/1/2020 - 30/9/2025, Cục Hàng Hải và Đường thủy Việt Nam thực hiện 25 đợt kiểm tra liên quan đến bảo trì công trình hàng hải và 6 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế.

Tuy nhiên, một số khu vực cảng biển Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Kiên Giang... chưa được Cục kiểm tra theo quy định, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Với các sai phạm nêu trong kết luận, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện nghiêm các kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra; rà soát, xác định trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền. Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đối với Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, ngoài các kiến nghị xử lý theo quy định, TTCP cho biết, đối với vi phạm, sai sót về thiết kế, thi công công trình và trong nghiệm thu, thanh toán liên quan đến các phần vượt quá, Cục Hàng hải và Đường thủy đã chủ động khắc phục số tiền hơn 60 tỷ đồng.

TTCP cũng yêu cầu kiểm điểm, tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra để xử lý theo quy định của pháp luật.