Lừa đảo cấp “sổ đỏ”, chiếm đoạt tiền tỷ của hàng chục cá nhân

ANTD.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vương Quang Trung (SN 1979, ở xã Phúc Thịnh, Hà Nội) mức án 12 năm 3 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xét xử cho thấy, khoảng năm 2019, Vương Quang Trung mở Văn phòng Bất động sản “Quốc Trung” tại địa chỉ thôn Nhì, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội để môi giới mua bán bất động sản. Do việc môi giới gặp khó khăn, cần tiền để chi tiêu cá nhân nên Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Vương Quang Trung bi đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Thực hiện ý đồ trên, bị cáo tự giới thiệu bản thân am hiểu pháp luật, có mối quan hệ quen biết với cán bộ Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội và có khả năng xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh.

Trung tự đặt ra mức phí giá trọn gói khoảng từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng (tùy từng yêu cầu) rồi thuê người đến đo đạc đất. Sau khi bị hại giao hồ sơ và tiền, Trung không nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền mà chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân hết.

Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2019 đến tháng 11-2024, Trung đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của 21 người bị hại để sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Hiện, bị cáo mới trả được 38 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng và không còn khả năng khắc phục hậu quả.

Trong vụ án này, người bị thiệt hại nặng nề nhât là chị Nguyễn Thị Thu H (SN 2000, trú tại Đông Anh, Hà Nội) bị lừa 170 triệu đồng. Theo đó, khoảng tháng 6-2023, gia đình chị H. có nhu cầu tách thửa đối với thửa đất số 35, diện tích 348m2, là đất ở tại nông thôn và đất trồng cây lâu năm, đứng tên hộ gia đình và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất giãn dân, diện tích 164,8 m2, đều có địa chỉ tại: thôn Lương Quán, xã Đông Anh, TP Hà Nội.

Qua tìm hiểu, chị H. biết thông tin Trung giới thiệu có khả năng xin cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời gian ngắn. Nạn nhân vì thế đã liên hệ, đặt vấn đề với Trung. Bị cáo đưa ra thông tin gian đối có thể tách thửa, cấp sổ đỏ đối với thửa đất số 35 với chi phí là 130 triệu đồng và xin cấp mới sổ đỏ đối với thửa đất giãn dân với chi phí là 130 triệu đồng.

Tin tưởng Trung, vào các ngày 3-7-2023, ngày 7-7-2023, chị H. đã chuyển cho bị cáo 170 triệu đồng. Các lần giao nhận tiền, Trung đều viết giấy biên nhận. Sau khi đưa tiền cho Trung, phía nạn nhân cũng đưa cho bị cáo bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các giấy tờ liên quan.

Tuy nhiên thực tế, sau khi nhận tiền, Trung không làm thủ tục đề nghị tách thửa như cam kết mà sử dụng tiền đã nhận được để chi tiêu cá nhân hết, không có khả năng khắc phục hậu quả.

Ngày 9-6-2025, chị H. đến Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội tố giác Trung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Các nạn nhân khác cũng bị bị cáo chiếm đoạt số tiền vài chục triệu đồng với cách thức tương tự.

Đối với những người do Vương Quang Trung dẫn đến để đo đất, kết quả điều tra xác định, những người này được thuê để thực hiện đo đạc thực tế, không biết mục đích chiếm đoạt tài sản của bị cáo và chỉ nhận kinh phí đo đạc theo thỏa thuận (có trường hợp chưa được Trung thanh toán) nên không đồng phạm