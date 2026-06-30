Che biển số "né" camera, hành vi coi thường pháp luật

ANTD.VN - Dù liên tục bị phát hiện, xử lý, nhiều người điều khiển phương tiện vẫn cố tình che, dán biển số nhằm tránh bị ghi nhận vi phạm qua hệ thống camera.

Khôn khéo hay "chiêu trò"?

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hà Nội đã liên tục phát hiện, xử lý nhiều trường hợp cố tình che lấp, dán, bẻ cong hoặc làm thay đổi biển kiểm soát phương tiện nhằm né tránh sự giám sát của lực lượng chức năng và hệ thống camera. Mặc dù công tác tuyên truyền, xử lý được triển khai thường xuyên, quyết liệt, song tình trạng này vẫn tái diễn với nhiều hình thức ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông và gây bức xúc trong dư luận.

Dùng khẩu trang che biển số

Thực tế cho thấy, không ít người điều khiển phương tiện đã sử dụng khẩu trang, băng dính, giấy, vải, kẹo cao su, túi ni lon hoặc hàng hóa chở phía sau để che một phần hoặc toàn bộ biển số xe. Một số trường hợp khác cố tình bẻ cong, làm mờ biển số khiến việc nhận diện phương tiện gặp nhiều khó khăn. Những hành vi này đều nhằm mục đích đối phó với lực lượng chức năng, né tránh việc phát hiện, xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát và phạt nguội.

Chở hàng cồng kềnh, che một phần biển số để "né" phạt

Đáng lo ngại hơn, khi đã che giấu được biển số, một bộ phận người điều khiển phương tiện nảy sinh tâm lý chủ quan, coi thường pháp luật, sẵn sàng thực hiện các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi lên vỉa hè, đi vào đường cấm, chở hàng hóa cồng kềnh hoặc dừng, đỗ xe trái quy định mà không e ngại bị phát hiện. Chính tâm lý "né" được lực lượng chức năng đã khiến nhiều người bất chấp quy định, làm gia tăng nguy cơ xảy ra ùn tắc, va chạm và tai nạn giao thông.

Dù đã tăng cường xử phạt nhưng tình trạng chở hàng cồng kềnh vẫn tái diễn

Không chỉ gây mất trật tự, an toàn giao thông, việc cố tình che lấp biển số còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Khi xảy ra va chạm, tai nạn hoặc các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, việc truy vết phương tiện qua hệ thống camera sẽ gặp nhiều khó khăn, làm chậm quá trình xác minh, điều tra, xử lý vụ việc. Đây là hành vi mang tính chất đối phó, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật kém, cần được xã hội lên án và xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe.

Kiên quyết xử lý

Trước thực trạng trên, thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT - CATP Hà Nội về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm, Đội CSGT đường bộ số 4 đã duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, trong đó có tuyến "Ba nhất" Lê Duẩn - Giải Phóng.

Đây là một trong những trục giao thông huyết mạch của Thủ đô, có mật độ phương tiện rất lớn, được Phòng CSGT - CATP lựa chọn xây dựng theo mô hình "Ba nhất" với mục tiêu bảo đảm trật tự giao thông an toàn nhất, trật tự đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp nhất và xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ trách nhiệm nhất. Vì vậy, cùng với việc điều tiết giao thông, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến luôn được duy trì liên tục.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại

Phóng viên An ninh Thủ đô đã ghi nhận chỉ trong một ca công tác, nhiều trường hợp vi phạm đã bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đáng chú ý, có trường hợp sử dụng khẩu trang để che lấp biển số xe với mục đích tránh bị ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.

Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác đã yêu cầu người vi phạm tháo bỏ vật che biển số, lập biên bản xử lý và tuyên truyền, nhắc nhở về hậu quả của hành vi này. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều thừa nhận hành vi của mình, chấp hành việc xử lý và ký cam kết không tái phạm.

Camera ghi lại làm bằng chứng vi phạm

Bên cạnh hành vi che biển số, lực lượng chức năng cũng xử lý nhiều trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh. Theo các chiến sỹ CSGT Đội 4, việc chở hàng vượt quá kích thước cho phép có thể làm mất cân bằng phương tiện, che khuất tầm nhìn của người điều khiển và các phương tiện lưu thông xung quanh, đặc biệt trên tuyến đường có mật độ phương tiện lớn như Giải Phóng.

Trong khi đó, hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện khiến người lái mất tập trung, giảm khả năng quan sát, phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Các trường hợp vi phạm dù với lý do gì cũng vẫn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định

Song song với công tác xử lý, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 4 còn trực tiếp tuyên truyền, phân tích cho người vi phạm những nguy cơ, hậu quả của từng hành vi, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Việc kết hợp giữa xử lý nghiêm và tuyên truyền đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên tuyến.

Phòng CSGT - CATP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không che dán biển số phương tiện dưới bất kỳ hình thức nào; không chở hàng hóa vượt quá kích thước cho phép; không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Mỗi hành vi chấp hành đúng quy định không chỉ bảo vệ an toàn cho bản thân mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của cộng đồng.

Việc cố tình che, dán biển số để né tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng không phải là hành vi "khôn khéo" mà là biểu hiện của ý thức coi thường pháp luật, tiếp tay cho các hành vi vi phạm giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự đồng tình, lên án của xã hội đối với những hành vi này, qua đó góp phần xây dựng môi trường giao thông ngày càng kỷ cương, an toàn và văn minh.