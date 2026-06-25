Từ 1/7: Cán bộ, công chức, sĩ quan Công an, Quân đội không được tham gia bán hàng đa cấp

ANTD.VN - Theo quy định mới nhất, từ đầu tháng 7 tới, cán bộ, công chức, sĩ quan Công an, Quân đội cùng hàng loạt đối tượng khác không được tham gia bán hàng đa cấp.

Nghị định 137/2026/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026 đã quy định cụ thể các trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp.

Nghị định này nêu rõ, kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới.

Người tham gia bán hàng đa cấp là cá nhân có giao kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Theo khoản 2 Điều 28 Nghị định 137/2026, doanh nghiệp bán hàng đa cấp không được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với những người thuộc các trường hợp sau:

Thứ nhất, trường hợp là người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Thứ hai, là người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp gắn với doanh nghiệp mà người đó tham gia bán hàng đa cấp.

Thứ ba, người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị xử phạt do vi phạm các quy định liên quan đến các hành vi bị cấm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định về phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp không dựa trên giao dịch mua bán hàng hóa mà hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Thứ tư, cá nhân từng giữ một trong các vai trò sau tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp như: Thành viên đối với công ty hợp danh; Chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên....

Thứ năm, cá nhân thuộc một trong các trường hợp: Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Quy định cán bộ, công chức không được tham gia bán hàng đa cấp đã nhận được sự đồng tình của nhiều người dân. Anh Đỗ Mạnh Hoàng ở phường Ba Đình, Hà Nội cho rằng, quy định này góp phần bảo đảm tính liêm chính và sự minh bạch của đội ngũ cán bộ, công chức; tránh tình trạng lợi dụng vị trí công tác, uy tín cá nhân hoặc các mối quan hệ trong cơ quan nhà nước để lôi kéo người tham gia mạng lưới đa cấp. Đồng thời, nó cũng giúp hạn chế xung đột lợi ích, ngăn ngừa những hệ lụy tiêu cực từ hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng.

Theo anh Hoàng, để quy định này mang tính khả thi và phát huy hiệu quả, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các nội dung đến cán bộ, công chức để mọi người hiểu rõ quyền, trách nhiệm và các hành vi bị cấm. Đồng thời, xây dựng cơ chế giám sát và kiểm tra thường xuyên, kết hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan nội vụ nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, cần quy định rõ chế tài xử lý đối với cán bộ, công chức tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động bán hàng đa cấp trái quy định, áp dụng dụng công nghệ trong quản lý và giám sát, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan chức năng để phát hiện sớm các trường hợp tham gia mạng lưới đa cấp, nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương…