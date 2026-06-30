Triệt phá đường dây ma tuý liên tỉnh do 'bún' cầm đầu

ANTD.VN - Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do Vũ Văn Bốn, tức "Bún" cầm đầu.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Ninh Bình xác định Vũ Văn Bốn (tức bún), SN 1986, trú tại tỉnh Ninh Bình thường xuyên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, giao dịch mua bán ma túy với các đối tượng tại tỉnh Sơn La.

Các đối tượng bị bắt giữ

Bốn chỉ đạo Đặng Văn Dương (SN 1994, trú tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng chuyên vận chuyển ma tuý cho Vũ Văn Bốn, trực tiếp lên Sơn La nhận ma túy đưa về tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận.

Sau một thời gian điều tra, tại địa bàn xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Thuần (SN 1997, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe ô tô chở Đặng Văn Dương vận chuyển 1kg Ketamine và 5.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.

Các tang vật bị thu giữ

Cùng thời điểm, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng mua ma túy từ Đặng Văn Dương để bán lẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ hàng trăm gam ma túy đá, hàng trăm viên ma túy tổng hợp, nhiều phương tiện, tài sản, 3 khẩu súng các loại và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội...

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Vũ Văn Bốn cùng 'chân rết' thân cận là Lê Văn Sơn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Các chiến sỹ Công an đã đột kích, bắt quả tang Vũ Văn Bốn, Lê Văn Sơn cùng nhiều đối tượng khác đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 37 viên thuốc lắc, 16,63 gam Ketamine, 2 xe ô tô và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan...

Cùng với đó, lực lượng công an cũng đồng thời bắt giữ 3 đối tượng liên quan khác đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 314 gam Ketamine, 309 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô, xe mô tô và nhiều tang vật khác...

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình cũng phối hợp với Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đấu tranh, bắt giữ 70 đối tượng có liên quan đến chuyên án; thu giữ hơn 1.600 gam ma túy, 654 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn cùng nhiều tang vật khác... Đồng thời, phối hợp với Công an 21 xã, phường triệu tập, kiểm tra 235 đối tượng thuộc diện quản lý, phát hiện 13 trường hợp dương tính với chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đến nay, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bắt giữ tổng số 94 đối tượng về các hành vi: Mua bán trái phép chất ma túy; Vận chuyển trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Sử dụng trái phép chất ma túy; Che giấu tội phạm; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tổng số tang vật thu giữ trong toàn chuyên án gồm hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp; hơn 3.420 gam ma túy các loại; 4 khẩu súng; 5 viên đạn; 14 xe ô tô; xe mô tô; 250 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, đồ vật, vật chứng có liên quan...

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng.