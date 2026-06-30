Người phụ nữ bị lừa tiền tỷ vì “lướt sóng” đất cùng môi giới bất động sản

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố, đồng thời chuyển hồ sơ vu án sang Tòa án nhân dân cùng cấp để sớm đưa ra xét xử sơ thẩm bị can Mai Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Tây Mỗ, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 174 - Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 1-2024, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Mai Văn Hùng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thanh H (SN 1987), trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội.

Thực hiện tội phạm, bị can đưa ra thông tin gian dối với chị H rằng Hùng đang mua đất nền ở khu vực thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) và tỉnh Hòa Bình… với diện tích lớn. Sau đó, bị can phân lô để bán và rủ chị H tiếp tục đầu tư các mã đất nhỏ sẽ thu hồi vốn và lợi nhuận chỉ trong vòng vài ngày.

Tin tưởng Hùng, chị H rủ thêm chị Bùi Thị Hải Y (SN 1983, cùng trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) tham gia góp tiền đầu tư. Tổng số tiền chị H và chị Y đã chuyển cho Hùng thông qua chuyển khoản và đưa tiền trực tiếp là gần 7,7 tỷ đồng (trong đó, chị H chuyển 6,5 tỷ đồng, chị Y chuyển gần 1,2 tỷ đồng).

Sau khi nhận tiền, Hùng không kinh doanh đầu tư bất động sản như cam kết mà sử dụng 3,3 tỷ đồng để trả lợi nhuận cho chị H. Còn lại hơn 4,3 tỷ đồng bị can chiếm đoạt sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Đầu năm 2025, không thấy Hùng trả tiền lợi nhuận hàng tháng, chị H tìm hiểu thì được biết Hùng không kinh doanh bất động sản, không sở hữu thửa đất nào nên đã yêu cầu bị can trả lại tiền.

Dù hứa hẹn nhưng Hùng sau đó không trả tiền nên chị H đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Công an đề nghị xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Đến nay, gia đình Hùng đã khắc phục trả lại cho chị H số tiền 110 triệu đồng. Chị H và chị Y yêu cầu bị can trả lại số tiền còn chiếm đoạt là hơn 4,2 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Mai Văn Hùng khai nhận hành vi phạm tội như trên. Hùng khai không làm cho văn phòng hay công ty môi giới bất động sản nào.

Tháng 1-2024, do cần tiền, bị can đưa thông tin gian dối về việc đầu tư bất động sản lấy lợi nhuận để huy động vốn của hai người phụ nữ nêu trên nhưng không nói rõ là đầu tư cụ thể vào thửa đất nào, ở đâu, đầu tư cùng với ai…

Số tiền huy động được, Mai Văn Hùng không thực hiện đầu tư bất động sản mà sử dụng chỉ tiêu cá nhân và để trả nợ ngoài xã hội, trả nợ người thân trong gia đình.