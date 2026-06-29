Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch 1.000 tỷ đồng

ANTD.VN - Quá trình điều tra xác định, từ tháng 4-2026 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng...

Ngày 29-6-2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện đường dây rửa tiền xuyên quốc gia có tổ chức, hoạt động tinh vi trên không gian mạng, với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng trong nước.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng, TP.HCM, Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Các đối tượng trong vụ án

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Ban Chuyên án đã được xác lập, tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá. Ban Chuyên án đã huy động CBCS đồng loạt tổ chức bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại nhiều địa phương gồm TP.HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Đáng chú ý, đường dây này do 5 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.

Lãnh đạo Ban chuyên án đánh giá đây là loại tội phạm hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu hành vi phạm tội. Dòng tiền được luân chuyển nhanh qua nhiều tầng tài khoản, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, truy vết.

Bằng bản lĩnh nghiệp vụ vững vàng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh từng bước dựng lên sơ đồ hoạt động của đường dây, làm rõ vai trò từng đối tượng, phương thức điều hành từ nước ngoài cũng như cơ chế vận hành hệ thống tài khoản phục vụ rửa tiền.

Tang vật vụ án

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4-2026 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng đã tổ chức, vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan.

Các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cấu kết chặt chẽ với một số đối tượng người Việt Nam để xây dựng mạng lưới hoạt động tinh vi, khép kín.

Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng người nước ngoài thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và luân chuyển toàn bộ nhân viên sau khoảng 2 tháng.

Việc thay đổi nơi ăn ở, làm việc liên tục cùng với phương thức quản lý khép kín đã gây nhiều khó khăn cho công tác nắm tình hình, xác minh, thu thập tài liệu của lực lượng chức năng. Bước đầu xác định, đường dây này thực hiện hành vi rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

5 đối tượng chủ mưu trong đường dây bao gồm: Chang Chia Hsien (SN 1995) Yu Li Hao (SN 1998); Pan Kun Yen (SN 1992); Hsueh Wei Chung (SN 1994); Lin Huy mei (SN 2001; cùng trú tại Đài Loan, Trung Quốc).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng.

Tại đây, 5 đối tượng quốc tịch Đài Loan trực tiếp quản lý, giám sát các nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau theo chỉ định của tổ chức.

Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1-3 tỷ đồng và được yêu cầu không sử dụng số điện thoại trùng khớp với thông tin tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý, phân loại và sử dụng vào việc tiếp nhận, luân chuyển, thanh toán dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Chỉ trong thời gian hơn 2 tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại được sử dụng phục vụ mục đích phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền" để phục vụ công tác điều tra.