Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ biến tướng

ANTD.VN - Cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự là loại hình dễ phát sinh vi phạm pháp luật, tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh lành mạnh của Thủ đô. Nhận thức rõ vấn đề, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ và công an 126 xã, phường của Hà Nội đã kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ sở này cũng như các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật khác, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm, góp phần răn đe , giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Các tổ công tác của CATP Hà Nội kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện phát hiện nhiều vi phạm

Nhận diện các nguy cơ

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (CATP Hà Nội) cho biết, đầu tháng 12-2025, CATP đã triển khai quyết liệt đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) và cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra, các lực lượng thuộc CATP đã phát hiện, xử lý tổng số 354 vụ vi phạm, trong đó, xử lý vi phạm hành chính 296 vụ, phạt tiền gần 5 tỷ đồng; xử lý hình sự 58 vụ với 187 đối tượng. Đánh giá thực trạng cho thấy, tình hình vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn phức tạp; tình trạng các cơ sở không phép, núp bóng, biến tướng nhất là loại hình bar, lounge, karaoke, lưu trú, căn hộ cho thuê... vẫn lén lút hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng về tội phạm ma túy, hình sự, tệ nạn xã hội.

Sau hơn 1 tháng triển khai Kế hoạch 82, các lực lượng thuộc CATP đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý tổng số 105 vụ vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTTvà cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật

Theo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, tính đến ngày 15-5-2026, trên địa bàn thành phố hiện có gần 5.500 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; hơn 3.000 cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật; hơn 31.000 số nhà, căn hộ cho thuê để ở dài hạn, có hợp đồng thuê nhà không thuộc các cơ sở kinh doanh lưu trú. Đối với nhóm cơ sở cung ứng dịch vụ ca hát, loại hình mới phát sinh chưa có quy định cụ thể, toàn thành phố hiện có 785 cơ sở, trong đó 457 cơ sở (chiếm 58,2%) hoạt động không phép hoặc thiếu thủ tục. Các cơ sở này tập trung tại khu vực đông dân cư, địa bàn giáp ranh, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý. Bên cạnh đó, nhóm cơ sở bar, pub, lounge có 163 cơ sở, trong đó 29 cơ sở thiếu thủ tục hành chính, chủ yếu liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn PCCC. Đây là nhóm cơ sở có tính chất hoạt động phức tạp, thường có nhạc mạnh, hoạt động quá giờ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, nhất là liên quan đến ma túy và “bóng cười” (khí N2O).

Từ kiểm tra… ra vi phạm

Thượng tá Khuất Hồng Sơn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, ngay sau khi kết thúc đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT theo Kế hoạch 414 trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn, nhận thấy sự phức tạp của các cơ sở này, ngày 30-3-2026, CATP Hà Nội đã tiếp tục ban hành Kế hoạch 82 để kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật trên địa bàn Hà Nội. “Từ kiểm tra cho thấy vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi công tác này phải tiếp tục được triển khai quyết liệt, xuyên suốt, có trọng điểm. Đó là một trong lý do ra đời của Kế hoạch 82” - Thượng tá Khuất Hồng Sơn nhìn nhận.

Sau hơn 1 tháng triển khai Kế hoạch 82, các lực lượng thuộc CATP đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý tổng số 105 vụ vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTTvà cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật

Sau hơn 1 tháng triển khai Kế hoạch 82, các lực lượng thuộc CATP đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý tổng số 105 vụ vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTTvà cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật. Trong đó đã phát hiện, xử lý 80 vụ vi phạm hành chính, xử phạt số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Các vi phạm tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT vẫn là chủ yếu (chiếm tới 58 vụ), trong đó tập trung tại cơ sở karaoke là 24 vụ, tại cơ sở lưu trú là 22 vụ, cơ sở massage là 11 vụ. Còn tại cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật chủ yếu tập trung tại cơ sở dịch vụ ca hát.

Đáng lưu ý các lực lượng thuộc CATP đã phát hiện 25 vụ vi phạm hình sự với 105 đối tượng liên quan, chủ yếu là các hành vi vi phạm về ma túy (chiếm tới 64%), phần còn lại là kinh doanh “bóng cười” và mua bán dâm. Điển hình như vụ việc tại cơ sở kinh doanh “Nhà hàng Vip”. Khoảng 0h30 ngày 21-4-2026, Tổ kiểm tra của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ trì, phối hợp Công an phường Tây Mỗ tiến hành kiểm tra cơ sở này. Thời điểm kiểm tra phát hiện 44 bình khí N2O và cơ sở có 2 phòng đang hoạt động. Qua đấu tranh, “Nhà hàng Vip” cung cấp 53 hóa đơn với tổng số tiền 236,4 triệu đồng, trong đó 169,06 triệu đồng được thanh toán dưới các tên gọi như “Xiga”, “Rượu Chivat”, “món ngoài menu”, thực chất là tiền bán khí N2O.

Tiếp đó vào lúc 1h30 ngày 22-4-2026, Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) tiến hành kiểm tra cơ sở Lounge Gas Remix tại số 2 Trung Phụng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Nguyễn Ngọc Thắng quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 31 nhân viên và 43 khách đang hoạt động. Cơ quan điều tra làm rõ các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi vi phạm như ghi hóa đơn bóng cười dưới tên khác và sử dụng tài khoản ngân hàng của nhân viên để nhận tiền thanh toán. Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm.

Khoảng 2h30 ngày 13-5-2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CATP Hà Nội) phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng tiến hành kiểm tra quán Karaoke - Cà phê Hương 88 phát hiện tại phòng hát có 2 đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy gồm Đặng Tiến Đạt (SN 1996) và Phan Đức Lợi (SN 1991). Kết quả test nhanh xác định cả 2 dương tính với ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 12-5-2026 tại phường Khương Đình. Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan công an bắt khẩn cấp Vũ Đức Nhật (SN 1991) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định.

Không chỉ liên quan đến vi phạm pháp luật về ma túy, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là các cơ sở kinh doanh karaoke, còn tồn tại hành vi mua bán dâm. Điển hình như tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã An Khánh, Hà Nội. Khoảng 15h30 ngày 6-5-2026, Công an xã An Khánh tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke G63 do Phạm Thành Hiếu (SN 1994, trú tại thôn Phương Quan, xã An Khánh) làm chủ. Qua kiểm tra tại các phòng hát và phòng ngủ của quán, lực lượng Công an phát hiện 4 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Công an xã An Khánh đã lập biên bản kiểm tra hành chính, tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật trong thời gian qua của lực lượng Công an Thủ đô đã góp phần răn đe các cơ sở, đối tượng vi phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô. Thông qua công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thường xuyên của các phòng nghiệp vụ, nhiều đơn vị công an cấp xã đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra. Qua đó, nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý vi phạm từ thành phố đến cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội: Không để tồn tại cơ sở kinh doanh không phép Sau khi thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các lực lượng của CATP Hà Nội đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là công tác kiểm tra, xử lý cơ sở karaoke không phép, dịch vụ ca hát, bar, pub, lounge. Qua đó, nhiều cơ sở vi phạm đã bị xử lý nghiêm, tự giác chấp hành yêu cầu về ngừng hoạt động; nhiều đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh để vi phạm pháp luật, phạm pháp hình sự đã bị phát hiện, xử lý, khởi tố. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các cơ sở karaoke, dịch vụ ca hát, bar, pub, lounge không phép, thiếu thủ tục pháp lý vẫn tiềm ẩn phức tạp, có nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Do vậy, đề nghị các sở, ngành, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm; trong đó chú trọng nhận diện loại hình kinh doanh biến tướng, kiểm tra điều kiện xây dựng, PCCC, đăng ký kinh doanh và áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đúng thẩm quyền để xử lý triệt để cơ sở vi phạm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra phải thực hiện theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, bảo đảm khách quan, đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh kiểm tra tràn lan, hình thức hoặc gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở kinh doanh. Đối với các đơn vị trong CATP, giao Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì, phối hợp Phòng Tham mưu tiếp tục xây dựng kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra toàn thành phố; xử lý dứt điểm cơ sở kinh doanh không phép, thiếu thủ tục pháp lý trong năm 2026; đồng thời xây dựng cẩm nang hướng dẫn biện pháp xử lý, kinh nghiệm, cách làm hay để công an cơ sở thống nhất triển khai. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp kiểm tra điều kiện an toàn PCCC; các phòng nghiệp vụ tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý triệt để cơ sở nghi vấn về ma túy, mại dâm, kinh doanh khí N2O trái phép. Trưởng Công an các xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cơ sở hoạt động không phép công khai, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội mà không phát hiện, xử lý kịp thời. Từng chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, làm có kết quả thực chất, quyết tâm xóa bỏ cơ sở kinh doanh không phép, thiếu thủ tục pháp lý, hoạt động biến tướng, lén lút, trá hình trên địa bàn thành phố ngay trong năm 2026. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (CATP Hà Nội) kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện

Thượng tá Khuất Hồng Sơn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Thượng tá Khuất Hồng Sơn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH: Cơ sở kinh doanh có điều kiện luôn tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn Từ thực tiễn công tác kiểm tra cho thấy, tình hình vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật vẫn có diễn biến phức tạp và có nguy cơ gia tăng. Các hành vi vi phạm vẫn tập trung vào nhóm hoạt động không phép, quá giờ quy định, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp và môi giới mại dâm... Các lực lượng CATP Hà Nội đã nhận diện các loại hình kinh doanh dễ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian tới, tập trung đấu tranh gồm cơ sở karaoke, dịch vụ ca hát, bar, pub, lounge. Đây là nhóm cơ sở kinh doanh dự báo tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vi phạm về điều kiện kinh doanh, PCCC, ANTT, hoạt động quá giờ quy định và các vi phạm liên quan đến ma túy, kinh doanh khí N2O trái phép. Cơ sở nhà trọ, căn hộ cho thuê là loại hình phức tạp khi xảy ra 13/16 vụ vi phạm về ma túy, chiếm tới 81,3% tổng số vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đánh giá trong thời gian tới, các đối tượng tiếp tục có xu hướng lợi dụng nhà trọ, căn hộ cho thuê, cơ sở hoạt động khép kín để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán dâm… nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng. Đặc biệt tới đây khi World Cup diễn ra, vi phạm tại các cơ sở cầm đồ sẽ có chiều hướng phức tạp. Các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động cá độ bóng đá, vay lãi, cầm cố tài sản để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; phát sinh nguy cơ vi phạm liên quan đến tín dụng đen, đòi nợ, gây mất an ninh trật tự. ​

​ Trung tá Sái Văn Thành - Phó trưởng Công an xã An Khánh: Trung tá Sái Văn Thành - Phó trưởng Công an xã An Khánh: Giải quyết dứt điểm vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, Công an xã An Khánh đã triển khai đồng bộ các biện pháp từ quản lý hành chính công khai, kiểm tra, đấu tranh xử lý vi phạm kết hợp với phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm… Phối hợp nắm tình hình địa bàn cùng lực lượng công an cơ sở, các phòng nghiệp vụ có liên quan, trong đó có Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, đã đánh giá toàn diện tình hình địa bàn xã An Khánh sau sáp nhập, làm rõ thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật; đồng thời, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm tại đây. Qua kiểm tra 165 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hành chính 33 cơ sở; kiểm tra, bắt giữ, xử lý hình sự 7 vụ việc liên quan đến ma túy, mại dâm. Đến nay, trên địa bàn xã An Khánh đã có chuyển biến rõ rệt. Nhiều cơ sở vi phạm đã tự giác ngừng hoạt động hoặc tháo dỡ công trình, không còn tình trạng hoạt động công khai, phức tạp như trước đây. Tình trạng xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm, đất nông nghiệp, đất dự án của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT đã chấm dứt; các cơ sở hoạt động phức tạp về ANTT, gây bức xúc dư luận như trước đây cơ bản đã được kiểm soát, giải quyết. Qua vận động của Công an xã An Khánh, nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn đã tự giác tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm trên đất công

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