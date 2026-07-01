Thông báo làm việc với bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Apax

ANTD.VN - Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và các đơn vị liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16/01/2026.

Kết quả điều tra xác định: Ngoài việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, các Công ty trong hệ sinh thái thuộc Tập đoàn Egroup do Nguyễn Ngọc Thuỷ là Chủ tịch, đại diện theo pháp luật còn huy động vốn bằng hình thức ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ecapital và hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Edu Invest (tên cũ Công ty CP hạ tầng giáo dục Việt Nam).

Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo đến bị hại trong vụ án (liên quan đến 2 Công ty nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại Cơ quan điều tra) đối chiếu với danh sách và dư nợ hiện tại (được đăng tải kèm theo thông báo) này để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu Hợp đồng, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin (nếu chưa có trong danh sách bị hại) đến trực tiếp hoặc truy cập Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, website: https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu “Bản tường trình” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin ký xác nhận (photocopy các tài liệu liên quan ký xác nhận) gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng 6 Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31/8/2026.

Thông tin liên hệ hướng dẫn:

Đồng chí Đỗ Đức Trung, số điện thoại 0989.937.073 đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ecapital;

Đồng chí Nguyễn Thịnh Hưng, số điện thoại 0889.262.626 đối với Hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty CP Edu Invest (tên cũ Công ty CP hạ tầng giáo dục Việt Nam);

Hết thời hạn trên, bị hại không có văn bản đính chính thông tin hoặc yêu cầu đề nghị khác thì Cục Cảnh sát kinh tế sử dụng thông tin hiện có để giải quyết vụ án theo quy định.

Cục Cảnh sát kinh tế cử Đồng chí Tạ Quang Huy, Lê Đông Hoè, SĐT 0912100397 trực tiếp liên hệ làm việc (Công văn này thay Giấy giới thiệu).

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