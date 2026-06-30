Tội ác không thể dung thứ

ANTD.VN - Cho rằng nạn nhân bị thương sẽ phải đền bù số tiền lớn, còn nếu tử vong thì chỉ phải đi tù nên tài xế nhẫn tâm cho xe ô tô chèn qua người nữ sinh…

Chiều 30-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Đinh Văn Long (SN 1974, ở xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Đào Hà Anh (SN 2010, ở xã Phú Xuyên, Hà Nội). Đây là vụ án tài xế cố tình cán tử vong nữ sinh gây bất bình dư luận xã hội hồi tháng 9 - 2025.

Theo cáo trạng, Đinh Văn Long là lái xe của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh. Khoảng 9 giờ ngày 13-9-2025, Long được giao nhiệm vụ điều khiển xe ô tô nhãn hiệu HOWO biển kiểm soát 29H-294.61 của doanh nghiệp để chở bê tông tươi đến xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội.

Gã tài xế Đinh Văn Long bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình di chuyển, Long điều khiển xe với tốc độ khoảng 40km/h, chở theo 6 khối (khoảng 14 tấn) bê tông tươi từ công ty, đi theo đường đê ra đường Tỉnh lộ 429 hướng ra đường Quốc lộ 1A.

Khi đi đến cách cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội khoảng 20m thì có 1 xe ô tô tải (hiện không xác định được) đi đến từ hướng bên trái theo hướng đi của Long. Cùng lúc này, cháu Nguyễn Đào Hà Anh điều khiển xe máy điện đi cùng chiều xe ô tô của Long, vượt từ phía sau bên phải lên.

Qua gương chiếu hậu bên phải, Long nhìn thấy cháu Hà Anh điều khiển xe máy điện đang vượt phía bên phải đến phần đuôi xe. Khi cháu Hà Anh đi đến phần đầu xe ô tô của Long thì gặp xe ô tô tải đi ngang từ bên trái qua.

Do không làm chủ được tốc độ nên cháu Hà Anh bị đổ xe xuống đường. Nữ sinh ngã về bên trái ngay trước đầu xe ô tô của Long và bị bánh xe phía trước bên phải xe đâm vào phần bụng.

Lúc này, Long nghe thấy tiếng va chạm “bịch” ở phía trước bên phải đầu xe ô tô của mình và cảm nhận thấy có lực từ dưới lốp xe phía trước bên phải tác động lên làm vô lăng bị rung mạnh. Cho rằng cháu Hà Anh đã va chạm với xe của mình, theo phản xạ Long đạp phanh nhưng xe ô tô vẫn di chuyển thêm khoảng 4m mới dừng hẳn.

Sau khi xe dừng lại, Long về số 0 và nhìn vào gương chiếu hậu bên phải thì thấy xe máy điện của cháu Hà Anh nằm đổ dưới lề đường ngay cạnh bánh phía sau bên phải xe ô tô của Long nhưng không thấy cháu Hà Anh.

Khi ấy, bị cáo hoảng sợ và cho rằng nếu cháu Hà Anh bị thương thì Long sẽ phải đền bù số tiền lớn. Còn nếu nữ sinh tử vong thì bị cáo sẽ phải đi tù nhưng không phải lo đền bù tiền cho cháu Hà Anh nữa. Do đó, Long đã đạp côn rồi vào số 3, tiếp tục điều khiển xe đi về phía trước với mục đích để chèn cho cháu Hà Anh chết.

Khi xe bắt đầu di chuyển, Long thấy vô lăng của xe rất nặng và cảm nhận được lốp xe bên phụ có vật cản, mài trượt lên cơ thể cháu Hà Anh.

Long điều khiển xe đi được khoảng 10m về phía trước thì người dân xung quanh chạy đến chặn đầu xe của Long và chỉ xuống gầm xe, hô “tai nạn rồi”. Lúc này, bị cáo mới dừng xe lại, xuống kiểm tra thì thấy cháu Hà Anh đang bị mắc kẹt ở dưới gầm xe, phía trước bánh trước bên phụ và bị bánh xe mài trượt trên đường.

Long liền lên xe, điều khiển cho xe lùi lại phía sau khoảng 3m rồi xuống xe thì thấy cháu Hà Anh đang nằm ở trên đường, vẫn còn sống nhưng bị chấn thương nặng phần bụng. Sau đó Long bỏ đi khỏi hiện trường. Đến 19 giờ ngày 13-9-2025, Long đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hậu quả, cháu Nguyễn Đào Hà Anh bị thương nặng và được mọi người đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau nửa ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội kết luận, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Bị cáo điều khiển phương tiện gây tai nạn nhưng lo sợ phải đền bù nhiều tiền nên đã tiếp tục lái xe đè lên người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong.

Theo Tòa, hành vi của bị cáo là lỗi cố ý trực tiếp khi cố ý điều khiển xe chèn lên người nạn nhân. Điều này thể hiện sự mất nhân tính, gây bức xúc trong dư luận do đó cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian dài.

Từ những phân tích, nhận định trên, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đinh Văn Long mức án 20 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 182 triệu đồng.