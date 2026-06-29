Từ vụ giao dịch ma túy, tóm gọn đối tượng cung cấp "hàng trắng"

ANTD.VN - Sau khi bắt quả tang một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, Công an phường Giảng Võ, Hà Nội đã khẩn trương mở rộng điều tra, truy xét và bắt thêm đối tượng cung cấp "hàng trắng", thu giữ tổng cộng hơn 18 gam ma túy tổng hợp, góp phần ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn.

Khoảng 15h30 ngày 22/6, trong quá trình triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn, Công an phường Giảng Võ phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại khu vực đầu nhà C7 - Giảng Võ.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Tuấn Anh (SN 2002; hộ khẩu thường trú tại số 8, ngách 179/44 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng trong vụ án

Qua khám xét, Cơ quan Công an thu giữ 4,795 gam ma túy tổng hợp, được giám định là các chất MDMB-INACA và MDMB-4en-PINACA, đều là các chất ma túy thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

Không dừng lại ở việc bắt giữ đối tượng trực tiếp giao dịch ma túy, Công an phường Giảng Võ đã khẩn trương đấu tranh, khai thác, mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguồn gốc số ma túy trên.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an nhanh chóng xác định và bắt giữ Nguyễn Minh Quang (SN 2000; hộ khẩu thường trú tại số 14, hẻm 64/26/7 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Hà Nội) là đối tượng đã bán ma túy cho Phạm Tuấn Anh.

Khám xét đối với Nguyễn Minh Quang, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ 13,554 gam ma túy tổng hợp cùng chủng loại MDMB-INACA và MDMB-4en-PINACA.

Tổng số ma túy thu giữ trong vụ án là hơn 18 gam ma túy tổng hợp.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Minh Quang để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, lực lượng Công an Thủ đô liên tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Việc kịp thời bóc gỡ các mắt xích trong đường dây cung cấp ma túy không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà còn ngăn chặn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy.