Qua tuần tra đêm, lực lượng 141 phát hiện nhiều đối tượng đánh bạc online

ANTD.VN - Quá trình triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác Y11/KH141 - CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tham gia đánh bạc trên không gian mạng. Đáng chú ý, các tài khoản đều thể hiện lịch sử giao dịch với số tiền cược lên tới hàng chục triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến Cầu Giấy - Vành đai 2 - đường Láng, đêm 15, rạng sáng 16-6-2026, Tổ công tác Y11/KH141 - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật, trong đó có các hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép và đánh bạc trên không gian mạng.

Cụ thể, khoảng 23h50 ngày 15-6, khi làm nhiệm vụ trước số 378 đường Láng, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda SH có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện người này mang theo một gậy ba khúc bằng kim loại.

Đối tượng được xác định là Bùi Thái Anh (SN 2003, trú tại xã Hạ Bằng, Hà Nội). Tại chỗ, Anh khai nhận mang theo công cụ trên để phòng thân.

Chỉ trong một ca tuần tra, Tổ công tác Y11/141 - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng trong 4 vụ liên quan đến các hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ và đánh bạc trên không gian mạng

Tiếp đó, đến 23h45 cùng ngày, tổ công tác kiểm tra hai nam thanh niên đi xe mô tô Honda SH có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra Nguyễn Văn Hào (SN 2006, trú tại tỉnh Bắc Ninh), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang truy cập một trang web đánh bạc trực tuyến. Kiểm tra tài khoản đăng nhập trên hệ thống cho thấy có lịch sử tham gia đánh bạc với tổng số tiền cược hàng chục triệu đồng.

Ít phút sau, vào khoảng 0h15 và 0h30, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Y11 cũng kiểm tra đối với Nguyễn Đức Tài (SN 2005) và Hà Nguyên Nam (SN 2006), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa, phát hiện các đối tượng này đều đang truy cập vào website đánh bạc online với số tiền lớn. Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tham gia đánh bạc online.

Tổ công tác Y11/141 đã bàn giao các đối tượng cho Công an phường Đống Đa (Hà Nội) tiếp tục xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.