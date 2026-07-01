Bắt nhóm cướp đeo mặt nạ

ANTD.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an xã Xuân Cẩm điều tra, làm rõ nhóm đối tượng đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa người dân để cướp tài sản.

Tang vật vụ án

Các đối tượng tham gia vụ cướp gồm: Nguyễn Quang Huy (sinh ngày 6/9/2010), Nguyễn Văn Tuấn (sinh ngày 6/12/2009), cùng trú tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Cẩm; Trần Đức Trưởng (sinh ngày 18/9/2009), trú tại thôn Mã Quần, xã Xuân Cẩm và Nguyễn Văn Dũng (sinh ngày 8/11/2008), trú tại thôn Đông, xã Hiệp Hòa.

Khoảng 23h30 phút ngày 26/6/2026, nhóm đối tượng di chuyển tại xã Xuân Cẩm đã cướp xe máy của anh Đặng Anh D (sinh năm 2008), trú tại xã Hiệp Hòa.

Tiếp nhận tin báo trong đêm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an xã Xuân Cẩm khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm thủ phạm vụ cướp.

Ngày 28/6/2026, lực lượng chức năng đã xác định, bắt giữ nhóm đối tượng gây án và đề xuất tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thu giữ các vật chứng gồm chiếc xe máy bị cướp, 1 con dao và chiếc mặt nạ mà các đối tượng sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội.

Thông tin từ cơ quan công an, 4 đối tượng đều đã nghỉ học, thuộc diện thanh, thiếu niên chưa ngoan. Sau khi bán chiếc xe cướp được, các đối tượng chia nhau số tiền hơn 6 triệu đồng và cơ bản đã tiêu xài hết trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.