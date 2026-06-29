Điều tra vụ Lê Thu Thuỷ cùng đồng phạm mua bán ma tuý

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Lê Thu Thủy cùng đồng phạm can tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Quá trình điều tra vụ án đã tạm giữ một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen, biển kiểm soát: 30M9 – 6708, số máy JC43E5969660, số khung RLHJC4323BY6.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của chiếc xe máy trên mang theo giấy tờ liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý) địa chỉ: số 2 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội gặp Điều tra viên Phạm Văn Thế, số điện thoại 0986156269 để giải quyết.