Khởi tố 2 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

ANTD.VN -Công an xã Đại Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Minh Khuê và Nguyễn Hiếu Sức về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 1 Điều 251 và khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Tối ngày 18/6/2026, từ tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại đường xóm Đông, thôn Khai Thái, xã Đại Xuyên, TP Hà Nội có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, Công an xã Đại Xuyên đã khẩn trương triển khai lực lượng kiểm tra, xác minh.

Đối tượng Nguyễn Hiếu Sức và Đặng Minh Khuê

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện hai nam giới có biểu hiện nghi vấn gồm Đặng Minh Khuê (SN 1986, trú tại thôn Lạt Dương, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) và Nguyễn Hiếu Sức (SN 1987, trú tại thôn Khai Thái, xã Đại Xuyên, TP Hà Nội). Quá trình kiểm tra, Đặng Minh Khuê khai nhận đang giao ma túy dạng đá cho Nguyễn Hiếu Sức tại nhà của Sức, đồng thời tự nguyện giao nộp một túi nilon màu đen bên trong chứa ma túy đá.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Đại Xuyên xác định hành vi của Đặng Minh Khuê và Nguyễn Hiếu Sức có dấu hiệu phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 1 Điều 251 và khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Hà Nội – chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy”, Công an xã Đại Xuyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, quyết tâm góp phần xây dựng xã Đại Xuyên an toàn, lành mạnh.