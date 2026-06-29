Khởi tố gần 50 đối tượng liên quan vụ ‘hợp đồng kỳ nghỉ’

Các đối tượng liên quan trong vụ án

Liên quan vụ án ‘hợp đồng kỳ nghỉ’, Công an Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự và khởi tố thêm 47 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 248. Các bị can bị khởi tố ở 2 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, trong đó phần lớn bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, xác định từ năm 2023 - 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, trong đó có phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Theo Công an Hà Nội, ban đầu nghi phạm thành lập công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" để dụ người mua. Khách hàng sẽ được mời đi du lịch, hội thảo, nhận voucher miễn phí để dụ mua các gói du lịch dao động từ 200 - 900 triệu đồng. Mức giá tùy theo kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng, như từ 5 - 40 năm.

Các bị can còn hứa hẹn về khả năng sinh lời khi không còn nhu cầu sẽ chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác. Những chiêu trò này khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã ký và đặt cọc.

Tuy nhiên, trên thực tế không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

Ở chiêu trò thứ hai, những người từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ thành lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Nhóm này lừa khách hàng rằng đang liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường.

Thông thường, giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng được cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng thì khách hàng thu về từ 1 - 2,8 tỉ đồng hoặc thậm chí 10 tỉ đồng. Nhân viên kinh doanh còn cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 - 1,5 tháng.

Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện lại là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Cơ quan CSĐT xác định, các công ty môi giới bán kỳ nghỉ này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào. Và đến thời điểm này có khoảng 17.000 hợp đồng đã được ký và các đối tượng chiếm đoạt ước tính 2.700 tỷ đồng.

Đến nay, CQĐT đã kê biên, phong tỏa tổng tài sản hơn 682 tỷ đồng, gồm 11 xe ô tô, 19 "sổ đỏ", 2 sổ tiết kiệm trị giá hơn 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án.