Hai cụ già sợ bị kẻ lừa đảo bắt giữ nên mất hết tiền, vàng tiết kiệm

ANTD.VN - Bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của những kẻ giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật “rung dọa”, hai người già sau đó cứ làm theo sự hướng dẫn của bọn chúng dẫn đến mất hết tiền, vàng…

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Long (SN 1969, trú ở Bến Cát, TP.HCM) mức án 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Ngọc Kịp (SN 1986, ở Ngã Năm, Cần Thơ) 13 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xét xử cho thấy, Phan Văn Long và Nguyễn Ngọc Kịp biết các đối tượng giả danh đại diện cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người già ở Hà Nội nhưng vẫn giúp sức bằng cách đi gặp nhạn nhân để nhận tiền, vàng.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cụ thể, trưa 17-2-2025, bà Sen (SN 1948, ở Phú Thượng, Hà Nội) nhận điện thoại của một đối tượng nam, tự xưng là cán bộ phòng xử lý hồ sơ của Viettel, thông báo có người dùng thông tin đăng ký số điện thoại, hiện đang nợ cước 2 triệu đồng. Đối tượng nói sẽ giúp bà Sen kết nối với Công an TP Hà Nội để được hỗ trợ.

Sau đó, kẻ giả danh công an gọi Zalo cho bà Sen để thấy người này mặc trang phục ngành, nói số điện thoại của bà liên quan đến việc lừa đảo tại ngân hàng và mua bán ma túy rồi chuyển máy để bị hại nói chuyện với một kẻ khác tự nhận là lãnh đạo TAND tối cao.

“Lãnh đạo tòa” giả mạo sau đó thông báo bà Sen liên quan tới chuyên án và hỏi về tài khoản ngân hàng cùng số tiền trong tài khoản. Khi được bị hại cho biết đang gửi tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng, đối tượng yêu cầu bà phải rút hết, giao cho người của chúng để xác minh nguồn tiền, hợp pháp sẽ trả lại sau.

Cụ bà lo sợ bản thân và gia đình bị ảnh hưởng nên đồng ý giao tiền cho các đối tượng lừa đảo giấu mặt.

Cùng với thủ đoạn trên, ngày 18-2-2025, các đối tượng tự nhận là cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Viện KSND tối cao, thông báo tới ông Thủy (SN 1949) về việc ông này bị lấy thông tin mở tài khoản ngân hàng để mua bán ma túy.

Những kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông phải giao nộp toàn bộ tiền, tài sản nếu không sẽ bị bắt tạm giam. Chúng còn buộc nạn nhân phải viết đơn xin thanh tra tài sản và đơn xin tại ngoại để nộp kèm. Ông Thủy lo sợ bị bắt giam nên đồng ý giao nộp 5,2 cây vàng tiết kiệm và viết 2 lá đơn nêu trên.

Trong hai vụ lừa đảo trên, nhóm Long và Kịp là những kẻ đã trực tiếp nhận tiền của các nạn nhân.

Cáo trạng nêu khi lừa đảo bị hại Thủy, đối tượng Lê Huỳnh Như (SN 1994; ở Thạch Xuân, Cần Thơ, đang bỏ trốn) nói với mẹ, đồng thời mẹ nhờ ra Hà Nội lấy hộ 1 tỷ đồng tiền “bạn trả nợ”.

Như còn thuê bị cáo Nguyễn Ngọc Kịp đi cùng để hỗ trợ lấy tiền. Mẹ của Như lo lắng vì nhận số tiền lớn nên rủ bị cáo Phan Văn Long đi cùng.

Ngày 17-2-2025, Như thêm Long và Kịp và nhóm Telegram tên “Nhóm chốt lương” (gồm Như, Long, Kịp và 2 người khác chưa xác định được) để hướng dẫn thời gian, địa điểm và cách thức đi lấy tiền.

Các đối tượng trong nhóm Telegram còn lập văn bản "ra Lệnh bắt tạm giam” rồi hướng dẫn Long và Kịp, nếu bà Sen không đưa tiền sẽ đưa hình ảnh Lệnh bắt ra để đe dọa.

Chiều cùng ngày, Long, Kịp đến chung cư nơi bà Sen sinh sống, chia nhau ra đứng ở các khu vực. Thấy không có ai đi theo nạn nhân, Long tiến đến nhận tiền rồi cho vào balo chuẩn bị sẵn mang theo và rời đi. Số tiền này sau đó được giao cho mẹ đẻ của đối tượng Như và Long được chia 15 triệu đồng, Kịp 5 triệu đồng.

Hôm sau, nhóm Long và Kịp lại “được lệnh” đi lấy số vàng của bị hại Thủy. Chúng tới nhà nạn nhân ở Phú Xuyên, nhận túi nilon đựng nhiều nhẫn vàng cùng 2 tờ đơn “xin tại ngoại”. Khi di chuyển tới phường Nghĩa Đô, Long và Kịp bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

Trong vụ án, đối tượng Như đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý.