Cùng lúc phạm nhiều lỗi nghiêm trọng, tài xế xe đầu kéo bị xử phạt số tiền lớn

ANTD.VN - Một tài xế điều khiển xe đầu kéo vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền lớn do cùng lúc phạm nhiều lỗi nghiêm trọng, trong đó có hành vi cơi nới thành thùng phương tiện.

Theo đó, khoảng 11h ngày 27-6-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 21B, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 30M-370.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 29RM-060.xx có dấu hiệu cơi nới kích thước thành thùng xe.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, thời điểm trân, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng CSGT đã tổ chức truy đuổi, liên tục sử dụng loa phát tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng phải đến khu vực đường 427, tài xế mới chấp hành dừng phương tiện.

Xe đầu kéo được xác định có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là N.C.P. (sinh năm 1993, trú tại thành phố Hà Nội). Kết quả kiểm tra cho thấy, phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; người điều khiển không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển. Bước đầu kiểm tra, tài xế không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Căn cứ hành vi vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 10 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế N.C.P., đồng thời là chủ phương tiện, với các vi phạm: đưa phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật; không có giấy phép lái xe theo quy định; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Tổng mức xử phạt là 67 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra ma túy, nồng độ cồn với tài xế cho kết quả âm tính

Ngoài hình thức xử phạt tiền, lực lượng chức năng còn tạm giữ phương tiện và buộc chủ phương tiện khôi phục lại kích thước thùng xe theo đúng quy định trước khi tiếp tục tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đối với các phương tiện tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe nhằm chở quá tải, lực lượng CSGT sẽ kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.