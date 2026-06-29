Khám phá nhanh vụ cướp xe ô tô

ANTD.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa điều tra, làm rõ vụ cướp xe ô tô xảy ra trên địa bàn, bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tài sản cho bị hại.

Khoảng 23h30 ngày 25-6, anh N.T (SN 1988), trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh, điều khiển xe ô tô Hyundai Accent biển kiểm soát 98A-402.xx hành nghề lái xe dịch vụ đón một nam thanh niên tại tổ dân phố Minh Phượng, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình di chuyển, đối tượng nhiều lần thay đổi địa điểm đến. Khi tới khu vực vắng người thuộc tổ dân phố Tân Độ, phường Yên Dũng, đối tượng mượn điện thoại của anh T với lý do gọi người nhà mang tiền ra trả. Lợi dụng lúc bị hại sơ hở, đối tượng bất ngờ lao tới dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt tài xế rồi cướp xe ô tô bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an phường Yên Dũng và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét đối tượng trong đêm.

Đối tượng Lương Văn Dũng và tang vật vụ cướp



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8h sáng 26-6, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ đối tượng gây án là Lương Văn Dũng (SN 2000), trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Quế Võ.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai do nợ 200 triệu đồng, đã nảy sinh ý định cướp ô tô bán lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.