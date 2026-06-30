Án phạt nghiêm khắc dành cho nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

ANTD.VN - Nhận được túi nilon bên trong có hộp giấy với yêu cầu vận chuyển, tài xế xe công nghệ nghi ngờ là ma túy nên đến thẳng cơ quan công an trình báo...

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa các bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 2001), Trần Thị Ngọc (SN 2000) cùng ở Khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, Hưng Yên; Nguyễn Đình Văn (SN 2005, ở An Khánh, Hà Nội); Đào Văn Duy (SN 1992, ở Dương Nội, Hà Nội) cùng 2 bị cáo khác ra xét xử về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Quá trình xét xử cho thấy, sáng 15-6-2025, Công an phường Dương Nội (TP Hà Nội) tiếp nhận tố giác về tội phạm của anh D, lái xe ô tô công nghệ... Trong đơn, anh D tố giác, khoảng 4h30 ngày 15-6-2025, anh nhận được một đơn chở khách trên ứng dụng của hãng, điểm đón tại đường 72 phường Dương Nội, điểm đến tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức (cũ), TP Hà Nội.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tuy nhiên khi đến đón khách, anh D gặp 1 nam thanh niên và được người này đưa cho 1 túi nilon bên trong có 1 hộp giấy trắng yêu cầu giao đến xã Phúc Lâm. Do nghi ngờ là chất cấm nên anh D đã đến công an phường để trình báo và giao nộp túi hàng khách gửi ship nêu trên.

Theo Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP Hà Nội), tinh thể màu trắng trong túi nilon có khối lượng 1,247 gram là ma túy loại Ketamine; 1 viên nén màu xám có khối lượng 0,418 gram là ma túy loại MDMA và ma túy loại Ketamine.

Hôm sau, Công an phường Dương Nội tiếp nhận đơn xin đầu thú của Đào Văn Duy, Nguyễn Đình Văn về việc mua bán trái phép chất ma túy; tiếp nhận đơn xin đầu thú của Đặng Văn Chiến (SN 2001, ở xã Phúc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Lê Minh (SN 2005, ở phường Ba Đình, Hà Nội) về việc mua ma túy của Nguyễn Thành Nam và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 14, 15-6-2026 tại quán Karaoke Ruby của Chiến, Minh và Nguyễn Đức Nguyên.

Từ các lời khai trên, chiều 23-6-2025, tại một căn hộ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Thành Nam và Trần Thị Ngọc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích bán.

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Thành Nam đã nhiều lần mua các loại ma túy Ketamine, “thuốc lắc”, “nước vui” để bán kiếm lời. Sau khi mua ma túy, Nam cất giấu một phần nhỏ vào tủ quần áo ở quán cắt tóc Miu Miu để Đào Văn Duy và Nguyễn Đình Văn lấy và bán cho khách theo chỉ đạo của Nam.

Từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6-2025, Nam đã cùng Duy, Văn bán ma túy cho một số đối tượng như “Mạnh Idol”, Nguyễn Thế Tuấn, Trần Thị Ngọc, Đặng Văn Chiến...

Trong đó, ngày 11-6-2025, Nam bán cho Trần Thị Ngọc 50 gram ma túy Ketamine và 100 viên thuốc lắc với giá 49 triệu đồng để Ngọc bán lại cho khách kiếm lời. Ngày 14-6-2025, Nam, Duy bán cho Đặng Văn Chiến 2 chỉ ketamine và 3 viên “thuốc lắc”.

Sau đó, Chiến cùng Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Đức Nguyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Ruby tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội. Ngày 15-6-2025, Nam, Duy và Văn tiếp tục bán cho Chiến 1,247 gram ma túy Ketamine và 0,418 gram hỗn hợp ma túy Ketamine, MDMA.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thành Nam phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép đối với toàn bộ khối lượng ma túy thu giữ của Nam, Ngọc và anh D là 139,170 gram hỗn hợp ma túy loại Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazapam; 46,278 gram hỗn hợp ma túy loại MDMA, Ketamine; 129,682 gram hỗn hợp ma túy loại Methamphetamine, MDMA, Ketamine; 145,95 gram hỗn hợp ma túy loại Ketamine.

Trần Thị Ngọc phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với 44,930 gram ma túy loại Ketamine; 20,581 gram hỗn hợp ma túy loại Methamphetamine, MDMA, Ketamine…

Với hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thành Nam 20 năm tù, Trần Thị Ngọc 13 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 7 đến 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép cất ma túy” hoặc “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.