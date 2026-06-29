Bắt quả tang 8 thiếu nữ say sưa đánh bạc

ANTD.VN - Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội vừa bắt quả tang các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khoảng 14h ngày 24-6, tổ công tác Công an phường Ô Chợ Dừa tiến hành kiểm tra tại số 2 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng tại trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa

Theo đó, Công an phường Ô Chợ Dừa phát hiện và bắt quả tang tại nơi ở của M.M.Q (SN 1994, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội) có 8 đối tượng ngồi 2 chiếu để chơi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh phỏm.

Các đối tượng gồm: M.M.Q (SN 1994), B.T.H.T (SN 1993, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội), N.T.L (SN 1993, trú tại xã Liên Minh, TP Hà Nội), M.D.A (SN 1994, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội), P.T.N (SN 1991, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội), K.T.T.H (SN 1994, xã Đại Xuyên, TP Hà Nội), N.T.Y (SN 1989, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), N.T.T.H (SN 1981, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng).

Quá trình khai thác, các đối tượng khai nhận sử dụng các miếng hình tròn ghi các con số khác nhau, được gọi là “phỉnh”, dùng để quy ước thay cho tiền thật. Tang vật thu giữ 189 phỉnh (tương đương 16.000.000 đồng), 2 bộ bài lá, 15 bình kim loại.

Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.